中職／中信兄弟林志綱帶2個手套拚總冠軍 心態不同渴望更強烈

中職總冠軍賽中信兄弟工具人林志綱獲評「特殊的存在」，今天準備2個手套；去年沒有上場機會，今年心態不同、上場渴望更強烈，他直言樂天桃猿工具人余德龍是目標、值得尊敬。

兄弟隊拚中職總冠軍賽（台灣大賽），昨天公布32人名單，亮點之一是林志綱。兄弟總教練平野惠一表示，林志綱功能性好，場上每個位置幾乎都可以守，甚至可以蹲捕，對球隊來說是「特殊的存在」。

林志綱去年也有被放入兄弟總冠軍賽名單中，但沒有出賽機會，今年再被帶入總冠軍賽。林志綱接受中央社記者訪問時表示，2年心態很不同，去年想法是把責任做好，剛好有不錯表現被帶入，今年希望爭取進入總冠軍賽名單決心很強烈。

昨天練球日也可看到平野惠一指導林志綱許久，林志綱表示，每個位置該做什麼工作，基本上都有了解，總教練也有在技術上提醒，建議怎麼樣可以做得更好。

林志綱多重守位最多一場比賽曾帶4個手套，今天則帶2個手套，他表示，捕手位置應該是不要用到最好，面對總冠軍賽心情既緊張又期待，有機會上場就全力貢獻、幫助球隊。

兄弟爭冠對手桃猿陣中也有工具人余德龍，林志綱直言，余德龍也是值得尊敬的目標，守備位置不固定，隨著比賽狀況被放在不同位置，心態調整和調適能力要很強，把可以控制的做好，才能爭取更多機會。