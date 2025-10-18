中職／兄弟台灣大賽捕手取捨考量 徐博瑋獲讚「精神力」好

中職總冠軍賽中信兄弟帶入3名捕手，捨棄林吳晉瑋、選擇帶入徐博瑋的考量，投捕教練王峻杰指出，觀察林吳晉瑋傷後歸隊對比賽掌握度還沒這麼好，徐博瑋蹲捕方面「精神力」好。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，中信兄弟以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿。兄弟隊32人名單中帶入3名捕手，分別是高宇杰、陳統恩和徐博瑋；兄弟總教練平野惠一昨天練球日被問起捕手取捨時表示，尊重投捕教練王峻杰的評估。

王峻杰今天賽前受訪表示，這樣的捕手陣容是目前兄弟隊的一時之選，觀察林吳晉瑋球季後半段傷癒歸隊後，對於比賽的掌握度和節奏還沒這麼好。

至於帶入今年一軍僅有2場出賽、1場捕手守備紀錄的徐博瑋，是否會擔心面對大賽經驗不足。王峻杰表示，年輕捕手難免會擔心，但就像平野惠一帶隊的方針，在戰績和養成間如何取得平衡，不管這次徐博瑋有無機會上場，相信大賽經驗對年輕選手都有很大幫助。

談起徐博瑋的特質，王峻杰點出，徐博瑋的「精神力」很好，跟野手、投手群的溝通聯繫都做得滿好的，也會鼓勵徐博瑋平常心面對，不要做平常不會做的事情，也不做超過能力範圍的事情。