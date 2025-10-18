中職／大谷打的棒球不太一樣…王威晨還是專注台灣大賽

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣大賽即將開打，昨天中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，王威晨（右）在三壘傳接球。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今年再次進入台灣大賽挑戰二連霸，面對樂天桃猿隊的第一場賽事今天在台北大巨蛋開打，隊長王威晨早上先看大谷翔平出賽，看一看發現，自己還是專注在中職就好。

兄弟雖然近年是台灣大賽常客，但陣中仍有像是徐博瑋、張仁瑋、林志綱、許庭綸等第一次參賽的野手，王威晨表示：「緊張是一定會，有在名單內的都會，像是現在被問到，我也開始覺得有點緊張了。」

不過，王威晨認為，陣中球員們雖然緊張，但沒有不適應，自己也會一個一個去找學弟談心，「有準備就不會擔心，是提醒別人，但也是提醒自己。」

今天對上猿隊先發投手魔神樂，王威晨本季對戰打擊率剛好4成整，而猿隊另一位王牌威能帝今年對戰也有3成85的高打擊率。

王威晨聽聞此題先笑了一下說：「我知道不錯啦，但我不在乎什麼鬼神打擊率，不是說不看數據，而是不用去在乎，球隊有四勝就夠了。」

談到鬼神，王威晨也提到自己今天到球場接受治療時，剛好看到大谷翔平今天單場三響砲、先發6局10K的精華片段，「他打的棒球好像不太一樣，我還是專注在這邊就好。」

