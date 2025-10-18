快訊

中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊備戰台灣大賽，今天在樂天桃園棒球場練球，樂天桃猿隊洋投波賽樂（右）。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊從季後挑戰賽一路打到台灣大賽，看見全隊團結一心的鬥志，猿隊32人名單幾乎原班人馬繼續拚戰，唯一異動是洋投波賽樂換成凱樂，猿隊總教練古久保健二坦言是身體不適關係，「奮戰到現在，他一定覺得可惜，我也覺得可惜。」

波賽樂在季後挑戰賽展現鬥志，第二戰中繼1.2局穩住戰局，休息一天又在第四場殊死戰先發4局失2分，只不過當天投完就感覺到手肘有些痠痛。

古久保健二指出，這次名單調換主要就是波賽樂的身體因素，「跟季後挑戰賽出賽應該沒關係，他在球季尾聲就有因身體狀況下二軍，這次是相同情形，他說自己的狀態不到百分百，沒辦法吃那麼多局數，所以做出這個決定。」

至於今天推出魔神樂先發的原因也很單純，古久保說：「他在挑戰賽投球的感覺很好，而威能帝在最後一場投了2局，希望讓他有多休息一天的空間。」

這是中職36年來第一次由兩位日籍教頭領軍在台灣大賽交手，古久保健二賽前與平野惠一閒話家常，古久保表示：「就是說都到了這邊，就盡全力把我們能做的做到最好，一起加油。」

挑戰賽 古久保健二 波賽樂

相關新聞

中職／大谷打的棒球不太一樣…王威晨還是專注台灣大賽

中信兄弟隊今年再次進入台灣大賽挑戰二連霸，面對樂天桃猿隊的第一場賽事今天在台北大巨蛋開打，隊長王威晨早上先看大谷翔平出賽...

中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因

樂天桃猿隊從季後挑戰賽一路打到台灣大賽，看見全隊團結一心的鬥志，猿隊32人名單幾乎原班人馬繼續拚戰，唯一異動是洋投波賽樂...

中職／聽醫生的話 張育成骨刺改採保守治療先不動刀了

富邦悍將隊張育成的手肘骨刺傷勢，確定先不動刀，張育成今天表示，經由醫生評估後決定採取保守治療，「相信專業吧！如果之後更嚴...

中職／向劉承佑發問卷「為何沒放棄富邦？」 林哲瑄盼換個身分拚冠

富邦悍將隊9年無冠，身分已是引退球星的林哲瑄，今天在球迷感恩會上有感而發，透露自己曾問死忠邦迷劉承佑「為何會一直支持富邦...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／台灣大賽G1兄弟打線出爐 詹子賢休兵、曾頌恩頂上

中華職棒台灣大賽今天開打，年度戰績第一中信兄弟隊在台北大巨蛋迎戰從季後挑戰賽打上來的樂天桃猿隊，打線與例行賽先發陣容最大...

