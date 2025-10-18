中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因

樂天桃猿隊從季後挑戰賽一路打到台灣大賽，看見全隊團結一心的鬥志，猿隊32人名單幾乎原班人馬繼續拚戰，唯一異動是洋投波賽樂換成凱樂，猿隊總教練古久保健二坦言是身體不適關係，「奮戰到現在，他一定覺得可惜，我也覺得可惜。」

波賽樂在季後挑戰賽展現鬥志，第二戰中繼1.2局穩住戰局，休息一天又在第四場殊死戰先發4局失2分，只不過當天投完就感覺到手肘有些痠痛。

古久保健二指出，這次名單調換主要就是波賽樂的身體因素，「跟季後挑戰賽出賽應該沒關係，他在球季尾聲就有因身體狀況下二軍，這次是相同情形，他說自己的狀態不到百分百，沒辦法吃那麼多局數，所以做出這個決定。」

至於今天推出魔神樂先發的原因也很單純，古久保說：「他在挑戰賽投球的感覺很好，而威能帝在最後一場投了2局，希望讓他有多休息一天的空間。」

這是中職36年來第一次由兩位日籍教頭領軍在台灣大賽交手，古久保健二賽前與平野惠一閒話家常，古久保表示：「就是說都到了這邊，就盡全力把我們能做的做到最好，一起加油。」