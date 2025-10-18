聽新聞
0:00 / 0:00
中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因
樂天桃猿隊從季後挑戰賽一路打到台灣大賽，看見全隊團結一心的鬥志，猿隊32人名單幾乎原班人馬繼續拚戰，唯一異動是洋投波賽樂換成凱樂，猿隊總教練古久保健二坦言是身體不適關係，「奮戰到現在，他一定覺得可惜，我也覺得可惜。」
波賽樂在季後挑戰賽展現鬥志，第二戰中繼1.2局穩住戰局，休息一天又在第四場殊死戰先發4局失2分，只不過當天投完就感覺到手肘有些痠痛。
古久保健二指出，這次名單調換主要就是波賽樂的身體因素，「跟季後挑戰賽出賽應該沒關係，他在球季尾聲就有因身體狀況下二軍，這次是相同情形，他說自己的狀態不到百分百，沒辦法吃那麼多局數，所以做出這個決定。」
至於今天推出魔神樂先發的原因也很單純，古久保說：「他在挑戰賽投球的感覺很好，而威能帝在最後一場投了2局，希望讓他有多休息一天的空間。」
這是中職36年來第一次由兩位日籍教頭領軍在台灣大賽交手，古久保健二賽前與平野惠一閒話家常，古久保表示：「就是說都到了這邊，就盡全力把我們能做的做到最好，一起加油。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言