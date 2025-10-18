中職／向劉承佑發問卷「為何沒放棄富邦？」 林哲瑄盼換個身分拚冠

富邦悍將隊9年無冠，身分已是引退球星的林哲瑄，今天在球迷感恩會上有感而發，透露自己曾問死忠邦迷劉承佑「為何會一直支持富邦？」悍將球迷無條件的愛讓他感念在心，更向現場球迷喊話，希望換一個身分，幫助悍將拿到球團史首座冠軍。

悍將隊史前一冠已是2016年仍是義大犀牛隊時，富邦接手後至今未圓總冠軍夢，連總冠軍賽經驗都是0，只在2018年打過季後挑戰賽，而林哲瑄已在今年打完引退，確定無法以選手身分幫助悍將奪冠。

今天在感恩會上，林哲瑄吐露：「過去這幾年，感受到很多壓力，不管是外界或球隊成績。」劉承佑在加入悍將以前就是死忠邦迷，林哲瑄藉此機會向他做起問卷調查，「因為承佑的加入，想聽聽球迷的聲音，所以有問他說，球隊一直以來表現這麼不好，他怎麼會一直支持？」

劉承佑說，自己跟爸爸都是一直支持富邦悍將，本來有問過弟弟，要不要支持其他球隊，但媽媽的態度很堅決，她說：「不行！還是要支持富邦！」

林哲瑄感受到邦迷無條件的愛，「沒有你們的支持，我沒辦法打到今天，可能很早就放棄了。」他說希望球迷可以繼續幫悍將加油，「我也會用另一種身分，幫助富邦拿到隊史第一座冠軍。」更許願：「也希望下次在這裡，是和國輝一起，用教練的身分和大家說話。」