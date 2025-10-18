快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／向劉承佑發問卷「為何沒放棄富邦？」 林哲瑄盼換個身分拚冠

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄（左一）、申皓瑋（右一）出席球迷感恩會與球迷合照。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊林哲瑄（左一）、申皓瑋（右一）出席球迷感恩會與球迷合照。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊9年無冠，身分已是引退球星的林哲瑄，今天在球迷感恩會上有感而發，透露自己曾問死忠邦迷劉承佑「為何會一直支持富邦？」悍將球迷無條件的愛讓他感念在心，更向現場球迷喊話，希望換一個身分，幫助悍將拿到球團史首座冠軍。

悍將隊史前一冠已是2016年仍是義大犀牛隊時，富邦接手後至今未圓總冠軍夢，連總冠軍賽經驗都是0，只在2018年打過季後挑戰賽，而林哲瑄已在今年打完引退，確定無法以選手身分幫助悍將奪冠。

今天在感恩會上，林哲瑄吐露：「過去這幾年，感受到很多壓力，不管是外界或球隊成績。」劉承佑在加入悍將以前就是死忠邦迷，林哲瑄藉此機會向他做起問卷調查，「因為承佑的加入，想聽聽球迷的聲音，所以有問他說，球隊一直以來表現這麼不好，他怎麼會一直支持？」

劉承佑說，自己跟爸爸都是一直支持富邦悍將，本來有問過弟弟，要不要支持其他球隊，但媽媽的態度很堅決，她說：「不行！還是要支持富邦！」

林哲瑄感受到邦迷無條件的愛，「沒有你們的支持，我沒辦法打到今天，可能很早就放棄了。」他說希望球迷可以繼續幫悍將加油，「我也會用另一種身分，幫助富邦拿到隊史第一座冠軍。」更許願：「也希望下次在這裡，是和國輝一起，用教練的身分和大家說話。」

林哲瑄 富邦悍將 挑戰賽

延伸閱讀

中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

中職／林哲瑄討教進修方向 葉君璋談到外界聲音也有建言

中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

相關新聞

中職／大谷打的棒球不太一樣…王威晨還是專注台灣大賽

中信兄弟隊今年再次進入台灣大賽挑戰二連霸，面對樂天桃猿隊的第一場賽事今天在台北大巨蛋開打，隊長王威晨早上先看大谷翔平出賽...

中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因

樂天桃猿隊從季後挑戰賽一路打到台灣大賽，看見全隊團結一心的鬥志，猿隊32人名單幾乎原班人馬繼續拚戰，唯一異動是洋投波賽樂...

中職／聽醫生的話 張育成骨刺改採保守治療先不動刀了

富邦悍將隊張育成的手肘骨刺傷勢，確定先不動刀，張育成今天表示，經由醫生評估後決定採取保守治療，「相信專業吧！如果之後更嚴...

中職／向劉承佑發問卷「為何沒放棄富邦？」 林哲瑄盼換個身分拚冠

富邦悍將隊9年無冠，身分已是引退球星的林哲瑄，今天在球迷感恩會上有感而發，透露自己曾問死忠邦迷劉承佑「為何會一直支持富邦...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／台灣大賽G1兄弟打線出爐 詹子賢休兵、曾頌恩頂上

中華職棒台灣大賽今天開打，年度戰績第一中信兄弟隊在台北大巨蛋迎戰從季後挑戰賽打上來的樂天桃猿隊，打線與例行賽先發陣容最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。