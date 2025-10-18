中職／台灣大賽G1兄弟打線出爐 詹子賢休兵、曾頌恩頂上

中華職棒台灣大賽今天開打，年度戰績第一中信兄弟隊在台北大巨蛋迎戰從季後挑戰賽打上來的樂天桃猿隊，打線與例行賽先發陣容最大差異是，詹子賢先在板凳待命，左外野由曾頌恩扛先發。

詹子賢在台灣大賽前因父親過世暫時離隊，雖然錯過練習賽但仍趕在開打前歸隊，今天賽前練習時，兄弟球迷看到他都大聲呼喊「詹欸加油」，詹子賢也揮手回應。

談到今天的先發打線，兄弟總教練平野惠一表示，其實與平時的陣容沒什麼差別，只不過詹子賢的位置由曾頌恩代替，「考量的內容是球隊內部的討論，結論來說就是把現在狀況最好的排上去。」

中信兄弟隊台灣大賽G1先發陣容

1棒黃韋盛，三壘手

2棒江坤宇，游擊手

3棒王威晨，指定打擊

4棒許基宏，一壘手

5棒曾頌恩，左外野手

6棒宋晟睿 ，右外野手

7棒岳東華，二壘手

8棒高宇杰，捕手

9棒岳政華，中外野手

先發投手：羅戈