中職／台灣大賽G1猿隊打線 何品室融扛先發、林泓育代打有原因

中華職棒台灣大賽今天開打，樂天桃猿隊作客台北大巨蛋與中信兄弟隊爭冠，猿隊先發打線由何品室融生涯首次出賽就扛起先發第8棒、中外野手，而林泓育則在板凳待命。

猿隊總教練古久保健二指出，林泓育在季後挑戰賽最後一場曾提前退場，當時身體就沒有那麼健全，今天在無法吃那麼多打席下，任務是重要時刻的代打。

新秀何品室融在季後挑戰賽兩次代打亮眼，不僅進入台灣大賽名單更首次先發，古久保健二表示：「希望他可以把在挑戰賽的手感維持到台灣大賽，把全部能力都發揮在球場上。」

樂天桃猿隊台灣大賽G1先發陣容

1棒林立，指定打擊

2棒陳晨威，左外野手

3棒林子偉，二壘手

4棒林智平，三壘手

5棒梁家榮，一壘手

6棒張閔勛，捕手

7棒林承飛，游擊手

8棒何品室融，中外野手

9棒成晉，右外野手

先發投手：魔神樂