中職／台灣大賽G1猿隊打線 何品室融扛先發、林泓育代打有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
何品室融9局代打敲安。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）
何品室融9局代打敲安。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）

中華職棒台灣大賽今天開打，樂天桃猿隊作客台北大巨蛋與中信兄弟隊爭冠，猿隊先發打線由何品室融生涯首次出賽就扛起先發第8棒、中外野手，而林泓育則在板凳待命。

猿隊總教練古久保健二指出，林泓育在季後挑戰賽最後一場曾提前退場，當時身體就沒有那麼健全，今天在無法吃那麼多打席下，任務是重要時刻的代打。

新秀何品室融在季後挑戰賽兩次代打亮眼，不僅進入台灣大賽名單更首次先發，古久保健二表示：「希望他可以把在挑戰賽的手感維持到台灣大賽，把全部能力都發揮在球場上。」

樂天桃猿隊台灣大賽G1先發陣容

1棒林立，指定打擊

2棒陳晨威，左外野手

3棒林子偉，二壘手

4棒林智平，三壘手

5棒梁家榮，一壘手

6棒張閔勛，捕手

7棒林承飛，游擊手

8棒何品室融，中外野手

9棒成晉，右外野手

先發投手：魔神樂

中職／大谷打的棒球不太一樣…王威晨還是專注台灣大賽

中信兄弟隊今年再次進入台灣大賽挑戰二連霸，面對樂天桃猿隊的第一場賽事今天在台北大巨蛋開打，隊長王威晨早上先看大谷翔平出賽...

中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因

樂天桃猿隊從季後挑戰賽一路打到台灣大賽，看見全隊團結一心的鬥志，猿隊32人名單幾乎原班人馬繼續拚戰，唯一異動是洋投波賽樂...

中職／聽醫生的話 張育成骨刺改採保守治療先不動刀了

富邦悍將隊張育成的手肘骨刺傷勢，確定先不動刀，張育成今天表示，經由醫生評估後決定採取保守治療，「相信專業吧！如果之後更嚴...

中職／向劉承佑發問卷「為何沒放棄富邦？」 林哲瑄盼換個身分拚冠

富邦悍將隊9年無冠，身分已是引退球星的林哲瑄，今天在球迷感恩會上有感而發，透露自己曾問死忠邦迷劉承佑「為何會一直支持富邦...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／台灣大賽G1兄弟打線出爐 詹子賢休兵、曾頌恩頂上

中華職棒台灣大賽今天開打，年度戰績第一中信兄弟隊在台北大巨蛋迎戰從季後挑戰賽打上來的樂天桃猿隊，打線與例行賽先發陣容最大...

