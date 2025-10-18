快訊

中職／悍將感恩會超過4000人進場 富邦大董送愛光復捐贈3輛隊巴

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊感恩會今年首度有韓籍Fubon Angels出席，李雅英、南珉貞都到場與球迷互動。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在新莊棒球場舉辦球迷感恩會，吸引超過4000名球迷共襄盛舉，與球員互動同樂，會中也公布溫暖人心的捐贈計畫，針對日前受災的棒球基層學校花蓮縣光復鄉光復國中、光復國小及太巴塱國小，富邦集團董事長蔡明忠與富邦育樂將捐贈三輛棒球隊小巴士，並透過悍將APP公益點數𢹂手球迷，捐贈球具裝備及球衣等，共同為基層棒球注入新希望。

因天災受創的花蓮光復鄉是許多球員的家鄉，而當地三所重要的基層棒球搖籃光復國中、光復國小、太巴塱國小也遭受重創，球隊的小巴士與裝備遭洪水沖毀，日常交通與訓練全面停擺。

為了援助災區基層棒球，富邦集團董事長蔡明忠及富邦育樂共同捐贈三輛棒球隊小巴士，同時集結球迷捐出訓練球、裝備、悍將與勇士隊服飾等物資，透過悍將APP點數捐贈計畫已成功募集超過90萬點。而在此前，富邦集團蔡明忠董事長與富邦金控已共同捐款2000萬元支援花蓮災後重建，旗下各公司也第一時間動員協助災區救助，此次也期盼集結球迷力量，共同關懷災區基層棒球的重建。

針對日前受災的棒球基層學校花蓮縣光復鄉光復國中、光復國小及太巴塱國小，富邦集團董事長蔡明忠與富邦育樂捐贈三輛棒球隊小巴士，由富邦育樂總經理陳昭如代表宣布捐贈計畫，來自花蓮光復及太巴塱的球星高國輝、高國麟也代表母校表達感謝。記者陳正興／攝影
今日下午感恩會前，由富邦育樂總經理陳昭如代表宣布捐贈計畫，來自花蓮光復及太巴塱的球星高國輝、高國麟也代表母校表達感謝。

高國輝致詞時表示，特別感謝來自各界的「鏟子超人」，以及富邦集團大董、球團與所有球迷的熱血支援，並感性表示：「有了這份幫助，家鄉的小球員們終於能重新踏上球場。」

富邦悍將隊感恩會今年首度有韓籍Fubon Angels出席，李雅英、南珉貞都到場與球迷互動。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天舉辦球迷感恩會。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊感恩會今年首度有韓籍Fubon Angels出席，李雅英、南珉貞都到場與球迷互動。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊感恩會今年首度有韓籍Fubon Angels出席，李雅英、南珉貞都到場與球迷互動。記者陳正興／攝影
