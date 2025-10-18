聽新聞
0:00 / 0:00
中職／聽醫生的話 張育成骨刺改採保守治療先不動刀了
富邦悍將隊張育成的手肘骨刺傷勢，確定先不動刀，張育成今天表示，經由醫生評估後決定採取保守治療，「相信專業吧！如果之後更嚴重還是怎樣再開刀。」
張育成本季僅出賽65場就以14轟成為悍將隊內全壘打王，打擊實力無庸置疑，但健康成為最大考驗，今年他因骨刺問題打打停停，球季也因此提前畫下句點，但遲遲未有開刀消息，引起球迷關注。
張育成證實，已經決定先不動刀，目前採取保守治療，包括打PRP、玻尿酸，照著醫生的建議去做。他坦言，一開始自己的想法也是開刀取出，「但裡面除了骨刺外，還有一些狀況，那些狀況如果開刀，復健會拖得有點太長，醫生是說可以先保守治療。」
悍將感恩會登場這天，同時也是台灣大賽開打日，張育成也被問到看好哪隊奪冠，他回應：「先得到第四勝的那一隊贏。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言