中職／悍將教練團異動、戰力外名單未啟動 林威助談續留洋投先想到1人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊2025年賽季再度以失望作收，台灣大賽開打的同一天，悍將在新莊棒球場舉辦年度感恩會，要再一次向球迷喊話展望明年。外界關心接下來休賽季作為，副領隊林威助表示，目前的時間點，尚未討論到教練團異動、明年洋將規畫等事，「我自己是有提出，傾向續留鈴木（鈴木駿輔）。」

林威助今天出席球迷感恩會接受媒體聯訪，被問到教練團異動、戰力外名單時指出，由於目前正在兩地進行秋訓中，「時間還沒那麼急迫，等秋訓過後的狀況再看看。」

至於洋將布局，同樣尚未進入正式討論，林威助則有私心，「我是有提出鈴木傾向續留，他回到職棒、到富邦這段時間持續在進步，對自己要求高、是很自律的選手。」

悍將二軍教頭後藤光尊本季獲得不少好評，林威助也被問到對他的評價，他指出後藤滿給選手空間，「讓他們可以提出自己想做的事，像我當農場主管時，也盡量讓教練團去了解部門選手缺失是什麼、目標是什麼，這樣會比較明確，循序漸進往前走。」他說今年看得出來，在後藤的系統之下有看出成效、進步，「明年會朝這個系統前進。」

