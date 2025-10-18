聽新聞
0:00 / 0:00
中職／重返一軍、進入名單都達成 盧孟揚下個目標是…
20歲的盧孟揚生涯第一次進入台灣大賽32人名單，回顧球季尾聲從手臂疲勞到恢復，甚至完成打季後賽的目標，他現在要為自己訂下下一個目標「拿下總冠軍」。
盧孟揚在2022年中職選秀第五輪加盟中信兄弟，隔年球隊的奪冠之旅他沒能參與，今年球季則在一軍出賽9場有8場先發，38.2局投球、防禦率4.66。
打完亞錦賽歸隊時，盧孟揚曾許下心願進入季後賽名單，結果成真，他說：「那時候在二軍復健，就希望能夠回到一軍，現在又進入名單，目標一個個達成，現在就是下個目標。」
7月初在二軍登板後，盧孟揚因手臂疲勞休兵，直到9月才又回到二軍投手丘，並入選亞洲棒球錦標賽中華隊名單，球季尾聲又回到一軍，在10月5日對統一獅隊登板先發，2.1局失2分退場。
回顧出現疲勞狀況，盧孟揚表示，後來到揮毛巾也覺得難受，所以按照教練、防護員安排開始復健，「就是不斷反覆練習，加強肌肉、肌腱。」
「老人家說『傷筋動骨100天』，但職業選手不可能。」盧孟揚表示，球員難免會遇到受傷，但自己第一次遇到這樣的狀況，也是一種經驗，「讓自己知道之後加強的方向。」
進入台灣大賽的出賽名單，盧孟揚是投手陣中年紀最輕的人，他感到驕傲及興奮，不過也不忘開玩笑說：「伍立辰才是菜鳥，我先進來（球隊）的。」
2023年看著球隊封王，盧孟揚感受到台灣大賽每一場都很重要的震撼，但選不出哪一場最印象深刻，「今年打完，我應該會有答案，自己有經歷過的才更深刻。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言