中職／悍將季外補強開「日本團」、「美國團」 補助選手赴Driveline
富邦悍將隊休賽季展開，針對選手季外補強「開團」，副領隊林威助今天透露規畫，包括「日本團」、「美國團」，今年選手前往美國Driveline訓練中心，將由球團部分補助，林威助表示，也希望藉此讓選手有自我投資的觀念。
林威助表示，今年秋訓結束後，計畫一批送到日本Next Base訓練中心，一批到美國Driveline訓練中心，每團各10人，日本以投手為主，也會延續去年模式，安排幾位教練一起前往，美國則以打者為主。
去年林哲瑄、范國宸等人自費前往Driveline進修，今年將有悍將再度前往，且有球隊補助，林威助表示，「也是想讓球員有個自我投資的觀念，想讓自己變好、想要學習，公司也願意補助他們，讓他們負擔比較沒有那麼重。」
