中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

富邦悍將隊新人劉承佑從「邦迷」成為悍將一員，林哲瑄從偶像變隊友，談到與他的互動，也不諱言一開始以為兇兇的、不敢靠近，相處後才發現他人真的很好，讓他直呼「滿喜歡哲瑄」。錯愕的是，他說：「我以為我進去還可以和他打個4、5年，結果還沒一起打到球就宣佈引退了。」

林哲瑄今年9月突然宣布本季打完就結束選手生涯，當時人在二軍的他，消息公布當天，選手之間氣氛低迷，其中哭得最兇的就是劉承佑。

劉承佑今天出席球迷感恩會受訪，也直言：「我沒想到他會退休，我以為我進去還可以和他打個4、5年，結果還沒一起打到球就宣佈引退了。」

他也提到，原本覺得哲瑄看起來兇兇的，剛進去比較不敢靠近，「小雞（林莛淯）帶我去和他聊天，發現他很照顧學弟。」他說因為自己傳球較弱，林哲瑄在二軍期間幾乎天天帶自己丟球，「他教我的不只棒球，還有很多東西，真的滿喜歡哲瑄。」

談到今年季外課題，劉承佑表示，接下來會到日本Next Base訓練中心，希望可以修正丟球，打擊部分也會加強，「希望可以在休賽季把投球調整到職業水準。」