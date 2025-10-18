快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊新人劉承佑。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新人劉承佑。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊新人劉承佑從「邦迷」成為悍將一員，林哲瑄從偶像變隊友，談到與他的互動，也不諱言一開始以為兇兇的、不敢靠近，相處後才發現他人真的很好，讓他直呼「滿喜歡哲瑄」。錯愕的是，他說：「我以為我進去還可以和他打個4、5年，結果還沒一起打到球就宣佈引退了。」

林哲瑄今年9月突然宣布本季打完就結束選手生涯，當時人在二軍的他，消息公布當天，選手之間氣氛低迷，其中哭得最兇的就是劉承佑。

劉承佑今天出席球迷感恩會受訪，也直言：「我沒想到他會退休，我以為我進去還可以和他打個4、5年，結果還沒一起打到球就宣佈引退了。」

他也提到，原本覺得哲瑄看起來兇兇的，剛進去比較不敢靠近，「小雞（林莛淯）帶我去和他聊天，發現他很照顧學弟。」他說因為自己傳球較弱，林哲瑄在二軍期間幾乎天天帶自己丟球，「他教我的不只棒球，還有很多東西，真的滿喜歡哲瑄。」

談到今年季外課題，劉承佑表示，接下來會到日本Next Base訓練中心，希望可以修正丟球，打擊部分也會加強，「希望可以在休賽季把投球調整到職業水準。」

林哲瑄 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林哲瑄討教進修方向 葉君璋談到外界聲音也有建言

中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

中職／林哲瑄告別之旅0安結算 選手生涯最後賽季打擊率跌破1成

相關新聞

中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

富邦悍將隊新人劉承佑從「邦迷」成為悍將一員，林哲瑄從偶像變隊友，談到與他的互動，也不諱言一開始以為兇兇的、不敢靠近，相處...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／有情有義！魔力藍出席悍將感恩會 看台灣大賽不站任一方

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，洋投魔力藍有情有義出席，今天也將觀戰台灣大賽，被問到看好哪隊奪冠，他笑答：「我覺得都有可能...

中職／悍將季外補強開「日本團」、「美國團」 補助選手赴Driveline

富邦悍將隊休賽季展開，針對選手季外補強「開團」，副領隊林威助今天透露規畫，包括「日本團」、「美國團」，今年選手前往美國D...

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

總統府今天開放假日參觀，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」全新特展也正式開展。賴清德總統上午前往展區參...

影／魔力藍、雅英現身富邦悍將球迷感恩會 球迷感動又驚喜

富邦悍將為感謝球迷不離不棄的支持球隊，今天在新莊棒球場盛大舉辦一年一度的悍將家族會員限定活動「2025富邦悍將球迷感恩會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。