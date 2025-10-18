重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展
總統府今天開放假日參觀，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」全新特展也正式開展。賴清德總統上午前往展區參觀，並邀請國內外訪客一起來感受充滿台灣精神的冠軍故事。
賴總統抵達後，先在主視覺背板簽名，並聽取中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌導覽解說，以及觀賞球員感謝影片、冠軍之夜及「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行的精彩花絮，隨後與冠軍金盃合影。
賴總統隨後前往「TEAM TAIWAN」系列紀念商品展售市集參觀，並發送參觀民眾限量版「總統府紀念版乖乖」，與大家親切互動、合影，現場氣氛輕鬆熱絡。
除了賴總統，總統府秘書長潘孟安、副秘書長鄭俊昇、運動部部長李洋、中華文化總會秘書長李厚慶、世界12強棒球賽中華隊球員、統一獅隊球員潘傑楷等也一起出席這項展覽。
