快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔(右1)。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔(右1)。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後，對球迷的留言「走心」，「我想要雪恥，翻轉大家對我的印象。」

鈴木駿輔去年在樂天桃猿隊成績動盪，吸引更多討論的反倒是在「動紫趴」開唱灌籃高手主題曲《直到世界的盡頭》，好歌喉獲得熱烈迴響，

但看在他的眼裡，卻不是一件完全值得開心的事。

鈴木駿輔坦言，「去年的影片下面有些留言，說你不要打球了、去唱歌好了，或是要我去應援就好，因為這樣，把唱歌封印了一年。」

他說今年剛升一軍時，有很多懷疑自己能否站穩一軍的聲音，想要翻轉大家對自己的看法，「直到第一場登板對台鋼的表現後，證明了自己一年來的努力沒有白費。」他今天演唱周興哲《你，好不好？》，唱起中文歌，讓他笑答：「10天沒睡都在練唱」。

今年台灣大賽上演中信兄弟、樂天桃猿隊過招，猿隊是他的前東家，今天聊到台灣大賽話題，鈴木駿輔也有明確的立場，「我希望樂天會贏！」他表示，自己有看季後挑戰賽第4場，看到林智平在關鍵時刻挺身，「去年同隊時，就有感覺他們總是能在球隊需要時打出關鍵安打，當時就覺得他們可以在職棒打這麼久是有原因的，也希望自己可以像他們一樣，能在關鍵時刻貢獻，有長遠的生涯。」

鈴木駿輔預計在台灣留到10月底，秋訓落幕後，「情蒐人員有給一些可以改進的方向，11月開始會針對這個部分加強，12月計畫到氣候溫暖的地方訓練，接下來在1月中旬回到台灣。」

樂天桃猿 台灣大賽 林智平

延伸閱讀

逼迫店員賣春接客400人！女嫌犯移送照曝光 台日網友驚：美到像女星

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

MLB／日本球迷最開心的一天！鈴木、吉田、大谷皆創史上首見紀錄

動物的語言和溝通：跨物種對談，聽見語言與情感的演化密碼

相關新聞

中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

富邦悍將隊新人劉承佑從「邦迷」成為悍將一員，林哲瑄從偶像變隊友，談到與他的互動，也不諱言一開始以為兇兇的、不敢靠近，相處...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／有情有義！魔力藍出席悍將感恩會 看台灣大賽不站任一方

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，洋投魔力藍有情有義出席，今天也將觀戰台灣大賽，被問到看好哪隊奪冠，他笑答：「我覺得都有可能...

中職／重返一軍、進入名單都達成 盧孟揚下個目標是…

20歲的盧孟揚生涯第一次進入台灣大賽32人名單，回顧球季尾聲從手臂疲勞到恢復，甚至完成打季後賽的目標，他現在要為自己訂下...

中職／悍將季外補強開「日本團」、「美國團」 補助選手赴Driveline

富邦悍將隊休賽季展開，針對選手季外補強「開團」，副領隊林威助今天透露規畫，包括「日本團」、「美國團」，今年選手前往美國D...

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

總統府今天開放假日參觀，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」全新特展也正式開展。賴清德總統上午前往展區參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。