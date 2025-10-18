中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後，對球迷的留言「走心」，「我想要雪恥，翻轉大家對我的印象。」

鈴木駿輔去年在樂天桃猿隊成績動盪，吸引更多討論的反倒是在「動紫趴」開唱灌籃高手主題曲《直到世界的盡頭》，好歌喉獲得熱烈迴響，

但看在他的眼裡，卻不是一件完全值得開心的事。

鈴木駿輔坦言，「去年的影片下面有些留言，說你不要打球了、去唱歌好了，或是要我去應援就好，因為這樣，把唱歌封印了一年。」

他說今年剛升一軍時，有很多懷疑自己能否站穩一軍的聲音，想要翻轉大家對自己的看法，「直到第一場登板對台鋼的表現後，證明了自己一年來的努力沒有白費。」他今天演唱周興哲《你，好不好？》，唱起中文歌，讓他笑答：「10天沒睡都在練唱」。

今年台灣大賽上演中信兄弟、樂天桃猿隊過招，猿隊是他的前東家，今天聊到台灣大賽話題，鈴木駿輔也有明確的立場，「我希望樂天會贏！」他表示，自己有看季後挑戰賽第4場，看到林智平在關鍵時刻挺身，「去年同隊時，就有感覺他們總是能在球隊需要時打出關鍵安打，當時就覺得他們可以在職棒打這麼久是有原因的，也希望自己可以像他們一樣，能在關鍵時刻貢獻，有長遠的生涯。」

鈴木駿輔預計在台灣留到10月底，秋訓落幕後，「情蒐人員有給一些可以改進的方向，11月開始會針對這個部分加強，12月計畫到氣候溫暖的地方訓練，接下來在1月中旬回到台灣。」