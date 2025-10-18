中職／有情有義！魔力藍出席悍將感恩會 看台灣大賽不站任一方

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，洋投魔力藍有情有義出席，今天也將觀戰台灣大賽，被問到看好哪隊奪冠，他笑答：「我覺得都有可能，這就是棒球。」

魔力藍本季取得10勝、防禦率2.98，成為悍將隊內勝投王，賽季結束後並未馬上啟程返美，而是先前往峇里島渡假，隨後返回台灣，參與今天的球迷感恩會。對洋將來說，賽季落幕等於假期展開，向來甚少有洋將會在休賽季繼續參與球隊活動，但悍將去年已有富藍戈出席感恩會，今年再有魔力藍與會。

魔力藍表示，自己剛渡假回來，球隊知道自己回台的時間，因此有詢問，「富邦球迷都對我很好，想說來和大家互動，球隊詢問我要不要參加，我說當然沒有問題。」

魔力藍今晚也會到場觀戰台灣大賽，「剛好有這個機會，人還在台灣，想說去看一下。」他不站任何立場，不點名看好哪一隊，「只是想看一場好比賽。」被問到明年是否期望是在台灣大賽出賽的一分子，他不諱言：「名額只有兩個，大家都想進台灣大賽，這也是我的目標。」