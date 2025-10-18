快訊

中職／有情有義！魔力藍出席悍將感恩會 看台灣大賽不站任一方

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
魔力藍出席富邦悍將隊球迷感恩會。記者陳正興／攝影
魔力藍出席富邦悍將隊球迷感恩會。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，洋投魔力藍有情有義出席，今天也將觀戰台灣大賽，被問到看好哪隊奪冠，他笑答：「我覺得都有可能，這就是棒球。」

魔力藍本季取得10勝、防禦率2.98，成為悍將隊內勝投王，賽季結束後並未馬上啟程返美，而是先前往峇里島渡假，隨後返回台灣，參與今天的球迷感恩會。對洋將來說，賽季落幕等於假期展開，向來甚少有洋將會在休賽季繼續參與球隊活動，但悍將去年已有富藍戈出席感恩會，今年再有魔力藍與會。

魔力藍表示，自己剛渡假回來，球隊知道自己回台的時間，因此有詢問，「富邦球迷都對我很好，想說來和大家互動，球隊詢問我要不要參加，我說當然沒有問題。」

魔力藍今晚也會到場觀戰台灣大賽，「剛好有這個機會，人還在台灣，想說去看一下。」他不站任何立場，不點名看好哪一隊，「只是想看一場好比賽。」被問到明年是否期望是在台灣大賽出賽的一分子，他不諱言：「名額只有兩個，大家都想進台灣大賽，這也是我的目標。」

魔力藍預計下周二、三離台，這段時間在台灣處理一些事情，被問到球隊是否有趁這段時間洽談合約，他表示全都交由經紀人聯繫，「今天我就是單純來享受、放鬆一下。」

魔力藍出席富邦悍將隊球迷感恩會。記者陳正興／攝影
魔力藍出席富邦悍將隊球迷感恩會。記者陳正興／攝影
魔力藍出席富邦悍將隊球迷感恩會。記者陳正興／攝影
魔力藍出席富邦悍將隊球迷感恩會。記者陳正興／攝影

相關新聞

中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

富邦悍將隊新人劉承佑從「邦迷」成為悍將一員，林哲瑄從偶像變隊友，談到與他的互動，也不諱言一開始以為兇兇的、不敢靠近，相處...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／有情有義！魔力藍出席悍將感恩會 看台灣大賽不站任一方

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，洋投魔力藍有情有義出席，今天也將觀戰台灣大賽，被問到看好哪隊奪冠，他笑答：「我覺得都有可能...

中職／悍將季外補強開「日本團」、「美國團」 補助選手赴Driveline

富邦悍將隊休賽季展開，針對選手季外補強「開團」，副領隊林威助今天透露規畫，包括「日本團」、「美國團」，今年選手前往美國D...

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

總統府今天開放假日參觀，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」全新特展也正式開展。賴清德總統上午前往展區參...

影／魔力藍、雅英現身富邦悍將球迷感恩會 球迷感動又驚喜

富邦悍將為感謝球迷不離不棄的支持球隊，今天在新莊棒球場盛大舉辦一年一度的悍將家族會員限定活動「2025富邦悍將球迷感恩會...

