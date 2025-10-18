影／魔力藍、雅英現身富邦悍將球迷感恩會 球迷感動又驚喜

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
富邦悍將為感謝球迷不離不棄的支持球隊，今天在新莊棒球場盛大舉辦一年一度的悍將家族會員限定活動「2025富邦悍將球迷感恩會」，現場除了經典草皮音樂會將再度登場，今年投球表現亮眼的魔力藍現身球場，球迷爭相要簽名與合影，其中經典的Fubon Angels李雅英首度參加悍將感恩會，球迷也是排隊等候合影，現場球員們近距離的教導球迷們投球、接球、與打擊技巧等，讓球迷就算頂著大太陽活動，還是開心一一排隊進行活動。

