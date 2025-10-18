影／魔力藍、雅英現身富邦悍將球迷感恩會 球迷感動又驚喜

富邦悍將為感謝球迷不離不棄的支持球隊，今天在新莊棒球場盛大舉辦一年一度的悍將家族會員限定活動「2025富邦悍將球迷感恩會」，現場除了經典草皮音樂會將再度登場，今年投球表現亮眼的魔力藍現身球場，球迷爭相要簽名與合影，其中經典的Fubon Angels李雅英首度參加悍將感恩會，球迷也是排隊等候合影，現場球員們近距離的教導球迷們投球、接球、與打擊技巧等，讓球迷就算頂著大太陽活動，還是開心一一排隊進行活動。 富邦悍將投手鈴木駿輔（右）出現在球迷感恩會，與球迷合影。記者陳正興／攝影 富邦悍將新秀劉承佑（左）首次參加球迷感恩會，拿起攝影機，充當攝影師。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手魔力藍現身富邦悍將球迷感恩會，球迷超開心，爭相拍照留念。記者陳正興／攝影 富邦悍將新秀劉承佑（右）首次參加球迷感恩會，拿起攝影機，充當攝影師。記者陳正興／攝影 韓籍三本柱的雅英（左）上午現身富邦悍將球迷感恩會，球迷排隊合影。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手魔力藍現身富邦悍將球迷感恩會，球迷超開心，爭相拍照留念。記者陳正興／攝影 富邦悍將球迷感恩會上午在新莊棒球場舉行，球員現身球場與球迷同樂。記者陳正興／攝影 富邦悍將球迷感恩會上午在新莊棒球場舉行，球員現身球場與球迷同樂。記者陳正興／攝影 韓籍三本柱的雅英（左）上午現身富邦悍將球迷感恩會，球迷排隊合影。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手魔力藍（右）現身富邦悍將球迷感恩會，球迷超開心，爭相合影留念。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手魔力藍（右）現身富邦悍將球迷感恩會，球迷超開心，爭相合影留念。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手鈴木駿輔（右）出現在球迷感恩會，與球迷合影。記者陳正興／攝影 韓籍三本柱的雅英（左）上午現身富邦悍將球迷感恩會，球迷排隊合影。記者陳正興／攝影 富邦悍將球迷感恩會上午在新莊棒球場舉行，球迷與球員練習傳接球。記者陳正興／攝影 韓籍三本柱的雅英（左）上午現身富邦悍將球迷感恩會，球迷排隊合影。記者陳正興／攝影 富邦悍將球迷感恩會上午在新莊棒球場舉行，球迷站上投手丘拍照留念。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手魔力藍現身富邦悍將球迷感恩會，球迷超開心，爭相拍照留念。記者陳正興／攝影 富邦悍將投手鈴木駿輔（右）出現在球迷感恩會，與球迷合影。記者陳正興／攝影 富邦悍將新秀劉承佑（後）首次參加球迷感恩會，拿起攝影機，充當攝影師。記者陳正興／攝影 富邦悍將新秀劉承佑（中）首次參加球迷感恩會，拿起攝影機，充當攝影師。記者陳正興／攝影 富邦悍將球迷感恩會上午在新莊棒球場舉行，球員現身球場與球迷同樂。記者陳正興／攝影 富邦悍將新秀劉承佑（左）首次參加球迷感恩會，拿起攝影機，充當攝影師。記者陳正興／攝影