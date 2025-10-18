快訊

中職／劉承佑首度參加感恩會 當完悍將切換「邦迷」排隊等合照

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
劉承佑自備小卡要索取簽名。記者陳宛晶／攝影
劉承佑自備小卡要索取簽名。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，悍將鐵粉劉承佑成為球員後，才首度參與這項活動，今天完成自己與球迷合照環節後，馬上切換「邦迷」身分開始跑大地。意外插曲是，球團公關為媒體聯訪在找人，眼見他的拍照環節結束還不見人影，打電話得知他正在排隊等著與球員合照。

劉承佑還沒選秀前就以悍將球迷著稱，如願以第二指名成為悍將後，今天首度參與感恩會，他要負責10點半到11點前在中外野全壘打牆前當人形看板，等待球迷前來合照。

只見時間過了11點，劉承佑還沒回到休息區，面對媒體點人，公關因此打電話詢問人在哪裡，結果得到「正在排隊」的答案。劉承佑一回來喜孜孜，笑說已經拍完陳真、蔡佳諺、陳愷佑。

「還是要排隊、不能插隊。」劉承佑笑說，自己在排時，其他球迷看了也一直笑，「我還有準備卡片要給他們簽。」當場從褲子口袋拿出在悍將中學主題日抽到的盲包，李東洺的卡片已在二軍遇到他時簽名，Fubon Angels栗子的卡片則是火燙燙、剛要到的簽名。

劉承佑自己以前沒有參加過感恩會，這是第一次的體驗，「很好玩、滿酷的，可以和大家互動。」面對悍將球迷前來索取合照，他也直言很新鮮，「以前我是球迷，想和球員拍照，現在換他們找我拍照。」

劉承佑首度參與富邦悍將感恩會。記者陳正興／攝影
劉承佑首度參與富邦悍將感恩會。記者陳正興／攝影
劉承佑首度參與富邦悍將感恩會。記者陳正興／攝影
劉承佑首度參與富邦悍將感恩會。記者陳正興／攝影
劉承佑首度參與富邦悍將感恩會。記者陳正興／攝影
劉承佑首度參與富邦悍將感恩會。記者陳正興／攝影

相關新聞

中職／以為可以和林哲瑄一起打4、5年 劉承佑錯愕：結果他就退了…

富邦悍將隊新人劉承佑從「邦迷」成為悍將一員，林哲瑄從偶像變隊友，談到與他的互動，也不諱言一開始以為兇兇的、不敢靠近，相處...

中職／酸民留言讓他「封麥」1年 鈴木駿輔證明自己才願重新開唱

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，日籍洋投鈴木駿輔「封麥」一年，今天再度開唱，背後有故事，鈴木駿輔坦言去年開唱後的球迷留言「...

中職／有情有義！魔力藍出席悍將感恩會 看台灣大賽不站任一方

富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，洋投魔力藍有情有義出席，今天也將觀戰台灣大賽，被問到看好哪隊奪冠，他笑答：「我覺得都有可能...

中職／悍將季外補強開「日本團」、「美國團」 補助選手赴Driveline

富邦悍將隊休賽季展開，針對選手季外補強「開團」，副領隊林威助今天透露規畫，包括「日本團」、「美國團」，今年選手前往美國D...

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

總統府今天開放假日參觀，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」全新特展也正式開展。賴清德總統上午前往展區參...

影／魔力藍、雅英現身富邦悍將球迷感恩會 球迷感動又驚喜

富邦悍將為感謝球迷不離不棄的支持球隊，今天在新莊棒球場盛大舉辦一年一度的悍將家族會員限定活動「2025富邦悍將球迷感恩會...

