中職／劉承佑首度參加感恩會 當完悍將切換「邦迷」排隊等合照
富邦悍將隊球迷感恩會今天登場，悍將鐵粉劉承佑成為球員後，才首度參與這項活動，今天完成自己與球迷合照環節後，馬上切換「邦迷」身分開始跑大地。意外插曲是，球團公關為媒體聯訪在找人，眼見他的拍照環節結束還不見人影，打電話得知他正在排隊等著與球員合照。
劉承佑還沒選秀前就以悍將球迷著稱，如願以第二指名成為悍將後，今天首度參與感恩會，他要負責10點半到11點前在中外野全壘打牆前當人形看板，等待球迷前來合照。
只見時間過了11點，劉承佑還沒回到休息區，面對媒體點人，公關因此打電話詢問人在哪裡，結果得到「正在排隊」的答案。劉承佑一回來喜孜孜，笑說已經拍完陳真、蔡佳諺、陳愷佑。
「還是要排隊、不能插隊。」劉承佑笑說，自己在排時，其他球迷看了也一直笑，「我還有準備卡片要給他們簽。」當場從褲子口袋拿出在悍將中學主題日抽到的盲包，李東洺的卡片已在二軍遇到他時簽名，Fubon Angels栗子的卡片則是火燙燙、剛要到的簽名。
劉承佑自己以前沒有參加過感恩會，這是第一次的體驗，「很好玩、滿酷的，可以和大家互動。」面對悍將球迷前來索取合照，他也直言很新鮮，「以前我是球迷，想和球員拍照，現在換他們找我拍照。」
