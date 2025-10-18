快訊

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

國民黨主席投票熱！ 29歲首投族：憂不團結大選再輸...幹部恐陷司法追殺

影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦現身喊冤：我沒看電視

中職／盧孟揚兄弟總冠軍賽投手群最年輕 興奮也驕傲全力拚

中央社／ 台北18日電
盧孟揚。記者許正宏／攝影
盧孟揚。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊21歲投手盧孟揚今年球季經歷疲勞調整、季中打亞錦賽、季末回一軍、首度拚進總冠軍賽名單，他直言興奮也驕傲，無論定位，做好該做的事情，最後一哩路全力拚。

盧孟揚是此次兄弟中職總冠軍賽（台灣大賽）32人名單中年紀最小的投手，今年一軍賽季多是先發出賽，總計9場出賽（1場後援），投38.2局失掉20分責失分，戰績1敗、防禦率4.66。

首度被帶入總冠軍賽名單，根據投手教練王建民的規劃將定位牛棚。盧孟揚表示，短期賽事，沒有誰一定會在什麼位置，無論先發、牛棚，都把該做的事情做好，上場想辦法替球隊有貢獻、不要留下遺憾。

盧孟揚今年6月中因疲勞下二軍，他表示，也是首次遇到這種狀況，檢查後沒有結構性傷害，但復健過程反反覆覆，想辦法加強周圍的肌肉，努力希望拚回一軍，這也是經驗，知道自己還有什麼部分需要加強。

盧孟揚9月有代表台灣打亞洲棒球錦標賽，首度披上國家隊戰袍有不錯表現。盧孟揚表示，收穫很多，也更有自信，場上勇敢對決，不要太過閃躲，追求盡量避免保送。

盧孟揚結束亞錦賽歸隊後，10月有在一軍出賽1場，他表示，那場比賽帳面成績雖然不好，投2.1局失2分吞敗，但身體狀況沒有太大落差，球季結束後的隊內賽，每個人都很努力想要表現競爭、拚進總冠軍賽名單。

將首度體驗總冠軍賽，盧孟揚表示，這應該是目前為止遇到張力最大的比賽，很開心但這只是開始，接下來還有比賽，球隊努力了一整年，就差最後一哩路，會跟學長們一起努力朝共同目標邁進。

盧孟揚 中信兄弟 台灣大賽

延伸閱讀

中職／兄弟3洋投+鄭浩均確定先發 魏碩成、盧孟揚先轉牛棚

中職／台灣大賽G1先發 羅戈vs.魔神樂不意外

中職／陳琥改當「第33人」 平野惠一形容：去年的王凱程

中職／兄弟爭冠3洋投沒帶黃博多 G1先發沒意外是「兩個字」

相關新聞

中職／盧孟揚兄弟總冠軍賽投手群最年輕 興奮也驕傲全力拚

中職中信兄弟21歲投手盧孟揚今年球季經歷疲勞調整、季中打亞錦賽、季末回一軍、首度拚進總冠軍賽名單，他直言興奮也驕傲，無論...

棒球／王貞治獲頒日本文化勳章 片山和之發文恭賀

旅日球星王貞治17日獲選日本政府「文化勳章」，日本台灣交流協會代表片山和之今天在臉書發文恭賀，提到王貞治2023年在台北...

棒球／辜仲諒主持BFA大會 落實棒球外交

亞洲棒球總會（ＢＦＡ）會員大會昨天在泰國曼谷召開，多達廿七個國家與地區會員代表齊聚，大會由世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）執行...

棒球／辜仲諒拚連任WBSC執行副會長 關心西亞、南亞棒球發展困境

世界棒壘球總會（WBSC）明在泰國曼谷舉行會員大會，改選下一任執行副會長等多項重要職務。現任WBSC執行副會長暨亞洲棒球...

中職／感謝外界關心 詹子賢全心備戰：幫兄弟奪冠

中信兄弟隊外野手詹子賢因父親過世錯過練習賽，不過今天依舊列入台灣大賽32人名單，在台北大巨蛋結束練習後，詹子賢也透過球團...

棒球／辜仲諒主持亞棒總會員大會 中華隊12強奪冠畫面迎賓

亞洲棒球總會（BFA）會員大會今天在泰國曼谷召開，​​多達27個國家與地區會員代表齊聚，呈現歷年來難得一見盛況。世界棒壘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。