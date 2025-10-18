中職／盧孟揚兄弟總冠軍賽投手群最年輕 興奮也驕傲全力拚

中信兄弟隊21歲投手盧孟揚今年球季經歷疲勞調整、季中打亞錦賽、季末回一軍、首度拚進總冠軍賽名單，他直言興奮也驕傲，無論定位，做好該做的事情，最後一哩路全力拚。

盧孟揚是此次兄弟中職總冠軍賽（台灣大賽）32人名單中年紀最小的投手，今年一軍賽季多是先發出賽，總計9場出賽（1場後援），投38.2局失掉20分責失分，戰績1敗、防禦率4.66。

首度被帶入總冠軍賽名單，根據投手教練王建民的規劃將定位牛棚。盧孟揚表示，短期賽事，沒有誰一定會在什麼位置，無論先發、牛棚，都把該做的事情做好，上場想辦法替球隊有貢獻、不要留下遺憾。

盧孟揚今年6月中因疲勞下二軍，他表示，也是首次遇到這種狀況，檢查後沒有結構性傷害，但復健過程反反覆覆，想辦法加強周圍的肌肉，努力希望拚回一軍，這也是經驗，知道自己還有什麼部分需要加強。

盧孟揚9月有代表台灣打亞洲棒球錦標賽，首度披上國家隊戰袍有不錯表現。盧孟揚表示，收穫很多，也更有自信，場上勇敢對決，不要太過閃躲，追求盡量避免保送。

盧孟揚結束亞錦賽歸隊後，10月有在一軍出賽1場，他表示，那場比賽帳面成績雖然不好，投2.1局失2分吞敗，但身體狀況沒有太大落差，球季結束後的隊內賽，每個人都很努力想要表現競爭、拚進總冠軍賽名單。

將首度體驗總冠軍賽，盧孟揚表示，這應該是目前為止遇到張力最大的比賽，很開心但這只是開始，接下來還有比賽，球隊努力了一整年，就差最後一哩路，會跟學長們一起努力朝共同目標邁進。