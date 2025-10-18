棒球／王貞治獲頒日本文化勳章 片山和之發文恭賀

旅日球星王貞治17日獲選日本政府「文化勳章」，日本台灣交流協會代表片山和之今天在臉書發文恭賀，提到王貞治2023年在台北大巨蛋擔任開球嘉賓的畫面令人記憶猶新，並指出王貞治是他「少年時期最崇拜的英雄」。

日本台灣交流協會今天在官方臉書粉專，刊登片山和之所撰寫的恭賀文章。

片山和之表示，王貞治透過棒球留下無數卓越成就，在職業棒球選手時期，以最具代表性的金雞獨立式打法，獲得15次「全壘打王」、13次「打點王」、5次「打擊王」，以及2次「三冠王」等，表現傑出並締造多項輝煌紀錄。

此外，片山和之指出，王貞治於1977年擊出第756支全壘打，創下世界最多紀錄（累計868支）並成為日本國民榮譽獎首位獲獎者，除了棒球迷也收穫無數民眾的喜愛，「他是我少年時期最崇拜的英雄」。

片山和之提到，王貞治職棒生涯退休後，擔任首屆WBC世界棒球經典賽的日本代表隊總教練，帶領球隊奪下首屆冠軍之外，王貞治也提倡舉行世界少年棒球大會，並於各地舉辦青少棒教室，投入青少年棒球的培育工作。

片山和之表示，王貞治長年以來做為職棒選手和教練、不僅在棒球界留下偉大的紀錄之外，退休後也持續透過棒球致力於國際友好交流及青少年培育等，對提升全球棒球人氣及促進世界體育發展有極大的貢獻。

片山和之說，棒球在台灣也是非常受歡迎的運動，相信有許多人曾因王貞治的精彩表現而感動，或深受其影響；2023年，王貞治在剛完工的台北大巨蛋擔任開球嘉賓的畫面，至今仍令人記憶猶新。

片山和之在文末表示，再次向王貞治至今為止的卓越貢獻致上最高敬意，也對將被授予勳章一事，致上由衷的祝賀。