辜仲諒主持BFA大會 落實棒球外交

亞洲棒球總會（ＢＦＡ）會員大會昨天在泰國曼谷召開，多達廿七個國家與地區會員代表齊聚，大會由世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）執行副會長暨ＢＦＡ會長辜仲諒主持，透過棒球消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，彼此建立友誼，促進區域和平穩定，真正落實「棒球外交」。

會員大會兩年舉行一次，除回顧已完成賽事活動執行情況、年度預算、以及新增會員案，並確認越南、北韓成為ＢＦＡ正式會員，約旦、敘利亞為臨時會員。

另外，根據ＷＢＳＣ新修訂章程，ＷＢＳＣ執行委員會擴大規模，特設各大洲棒壘球「洲際副會長」職位，而棒球、壘球洲際副會長各有五名，並由五大洲棒壘球總會各自選出，亞洲棒球洲際副會長由日本棒球協會會長山中正竹出任，未來將由世界排名分列一、二的日本與台灣攜手帶領亞洲棒球邁向更高層級。

辜仲諒致詞時感謝ＢＦＡ全體會員國代表積極參與各項賽事與活動，ＢＦＡ為全球五大洲之中最具前瞻性與執行力的國際棒球組織，為ＷＢＳＣ最忠實的合作夥伴。為持續邁向「亞洲大聯盟」，ＢＦＡ未來將透過兒童棒球、學生棒球，積極協助棒球低度開發之會員國，拓展亞洲基層棒球人口，培養棒球人才庫。

ＢＦＡ大會會場的迎賓大廳特別設置棒球、壘球、球棒的設計擺設，會場旁也懸掛國際棒球賽事的大幅照片背板，正是中華隊去年十一月在東京巨蛋世界十二強棒球賽奪冠的歷史性畫面；大會中場休息空檔，亞洲各國會員代表爭相與辜仲諒會長合照，並一起喊出「Asian Power」口號。