中職／感謝外界關心 詹子賢全心備戰：幫兄弟奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊備戰台灣大賽，詹子賢在台北大巨蛋練習。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊備戰台灣大賽，詹子賢在台北大巨蛋練習。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊外野手詹子賢因父親過世錯過練習賽，不過今天依舊列入台灣大賽32人名單，在台北大巨蛋結束練習後，詹子賢也透過球團感謝外界的關心，自己都有持續備戰，迎接明天的台灣大賽。

詹子賢今天歸隊參加訓練，不少隊友都向他致意，總教練平野惠一也表示自己不擔心詹子賢的調整狀況，「我相信他。」

詹子賢透過球團表示：「要再次感謝大家的關心！前段時間都有隨隊練習，目前就是全心準備明天開始的台灣大賽，也要謝謝教練團與隊友們的信任，我會努力幫助中信兄弟拿下最重要的總冠軍！」

詹子賢15日曾在IG發文表示：「爸，謝謝您這一生對兒子的栽培與養育之恩，感謝上天讓我能成為您的孩子，兒子覺得光榮！接下來我會好好打球，照顧好自己、照顧好整個家庭，您也要無牽掛的走。下輩子再來做我的爸爸，兒子會繼續孝順您！無痛。」

