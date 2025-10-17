快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟3洋投+鄭浩均確定先發 魏碩成、盧孟揚先轉牛棚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣大賽即將開打，今天是中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，投手李博登（圖）在場上練投。記者許正宏／攝影
台灣大賽即將開打，今天是中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，投手李博登（圖）在場上練投。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊帶進台灣大賽的32人名單中，除了3位洋投保底先發外，投手教練王建民也透露，鄭浩均將定位先發，其餘先發底的本土投手則會視戰況安排。

兄弟今年在台灣大賽帶進羅戈、李博登、韋禮加三位洋投，都將延續例行賽的先發角色，不過本土投手中鄭浩均、鄭凱文、魏碩成、林暉盛、盧孟揚也都有先發能力。

王建民僅確定指出，鄭浩均的定位會跟例行賽一樣放在先發，魏碩成、盧孟揚則會移到牛棚待命，其餘投手都會看狀況去進行調度，「帶這麼多先發，就是在先發有狀況的時候做預備。」

兄弟對手樂天桃猿隊在季後挑戰賽展現靈活投手調度，在有狀況時隨時換人，洋投也會支援牛棚，王建民也指出，季後賽的調度確實會跟例行賽不同，所以牛棚的人選也會比較多。

台灣大賽即將開打，今天是中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，投手韋禮加（圖）在場上練投。記者許正宏／攝影
台灣大賽即將開打，今天是中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，投手韋禮加（圖）在場上練投。記者許正宏／攝影
台灣大賽即將開打，今天是中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，明天的先發投手羅戈（圖）也在場上練投。記者許正宏／攝影
台灣大賽即將開打，今天是中信兄弟的練習日，球員們在大巨蛋內練習暖身，明天的先發投手羅戈（圖）也在場上練投。記者許正宏／攝影

牛棚 王建民 鄭浩均

延伸閱讀

中職／四大先發對戰桃猿數據一面倒 兄弟奪冠應是游刃有餘

中職／頂住傷兵一籮筐壓力 中信兄弟逆勢竄起

中職／手榴彈「都市傳說」是真的！王建民：就是輕鬆丟

中職／鄭浩均幫取「中信薛則」等綽號 替林暉盛首勝開心

相關新聞

中職／台灣大賽G1先發 羅戈vs.魔神樂不意外

中華職棒台灣大賽明天開打，兩隊公布先發投手，中信兄弟隊由王牌羅戈扛起首戰，樂天桃猿隊則複製季後挑戰賽模式由魔神樂擔任第一...

中職／台灣大賽32人出爐！兄弟沒有陳琥 猿隊沒有波賽樂

中華職棒台灣大賽明天開打，中信兄弟與樂天桃猿上演隊史第6次交手，兩隊今天公布32人名單，猿隊將季後挑戰賽幾乎「複製貼上」...

中職／解析兄弟32人名單抉擇 平野點出林志綱的獨一無二

中華職棒台灣大賽明天開打，今天公布32人名單，中信兄弟隊總教練平野惠一點出這是球隊最好的陣容，其中林志綱更是「獨一無二的...

中職／兄弟3洋投+鄭浩均確定先發 魏碩成、盧孟揚先轉牛棚

中信兄弟隊帶進台灣大賽的32人名單中，除了3位洋投保底先發外，投手教練王建民也透露，鄭浩均將定位先發，其餘先發底的本土投...

中職／有想過魔神樂先發 平野惠一：他們不會出奇兵

中信兄弟隊與樂天桃猿隊在今年台灣大賽交手，兩隊今天公布32人名單及首戰先發投手，面對猿隊推出魔神樂登板，兄弟總教練平野惠...

中職／扛首戰先發關注誰？魔神樂：兄弟每一個人

中華職棒台灣大賽明天開打，中信兄弟與樂天桃猿隊今天公布32人名單，猿隊延續季後挑戰賽的選擇，由魔神樂、威能帝、波賽樂搶下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。