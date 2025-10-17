中職／兄弟3洋投+鄭浩均確定先發 魏碩成、盧孟揚先轉牛棚

中信兄弟隊帶進台灣大賽的32人名單中，除了3位洋投保底先發外，投手教練王建民也透露，鄭浩均將定位先發，其餘先發底的本土投手則會視戰況安排。

兄弟今年在台灣大賽帶進羅戈、李博登、韋禮加三位洋投，都將延續例行賽的先發角色，不過本土投手中鄭浩均、鄭凱文、魏碩成、林暉盛、盧孟揚也都有先發能力。

王建民僅確定指出，鄭浩均的定位會跟例行賽一樣放在先發，魏碩成、盧孟揚則會移到牛棚待命，其餘投手都會看狀況去進行調度，「帶這麼多先發，就是在先發有狀況的時候做預備。」

兄弟對手樂天桃猿隊在季後挑戰賽展現靈活投手調度，在有狀況時隨時換人，洋投也會支援牛棚，王建民也指出，季後賽的調度確實會跟例行賽不同，所以牛棚的人選也會比較多。