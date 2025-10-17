中職／有想過魔神樂先發 平野惠一：他們不會出奇兵

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
猿隊G1推出魔神樂登板。聯合報系資料照
中信兄弟隊與樂天桃猿隊在今年台灣大賽交手，兩隊今天公布32人名單及首戰先發投手，面對猿隊推出魔神樂登板，兄弟總教練平野惠一說：「不會意外喔。」

兄弟在首戰安排羅戈先發，11勝7敗、防禦率1.84的王牌成績自然是首選，猿隊則是安排曾在季後挑戰賽第4戰中繼登板的魔神樂「中4日」扛起先發。

猿隊另一位王牌威能帝在第4戰曾後援兩局，考量局數、投球數，魔神樂會是預想的人選，平野惠一聽聞對方的先發投手後也說自己並不意外，「他們不是會出奇兵的那種模式。」

猿隊在台灣大賽更換洋投，除了季後挑戰賽的雙王牌威能帝、魔神樂外，波賽樂換成凱樂，球季尾聲才加盟的他對兄弟僅投過1場、5局無失分，平野惠一也表示，對於這位投手已經有研究，「我們會好好努力。」

對於明天對手樂天桃猿隊，平野惠一表示，每一年都覺得樂天是強隊，今年從年度第三、季後挑戰賽規則劣勢下打上來，「這是支非常了不起的隊伍，第三名的球隊有機會，我們則是年度第一，今年台灣大賽應該滿有看點。」

樂天桃猿 平野惠一 魔神樂

