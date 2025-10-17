中職／扛首戰先發關注誰？魔神樂：兄弟每一個人

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿備戰台灣大賽，今天在樂天桃園棒球場練球，樂天桃猿隊洋投魔神樂。記者余承翰／攝影
中華職棒台灣大賽明天開打，中信兄弟樂天桃猿隊今天公布32人名單，猿隊延續季後挑戰賽的選擇，由魔神樂、威能帝、波賽樂搶下洋將名額，魔神樂更將扛起首戰先發任務，他說：「我會關注兄弟打者每一個人。」

猿隊在季後挑戰賽面對統一獅隊時，就是由魔神樂扛起第一戰先發任務，當時先發6.1局失2分的優質先發吞下敗投，不過第四戰又扛起中繼任務，1局無失分。

魔神樂生涯兩度打季後賽挑戰賽，但今年是第一次隨隊打進總冠軍賽，對於三位洋投是否會複製挑戰賽又先發又後援的角色，魔神樂表示：「我們會先專注在第一場，再看看後續發展的狀況。」

在台灣大賽對上今年年度戰績第一的兄弟，魔神樂被問到會警戒哪些打者時回答：「每一個人。」

「我不會特別針對一個人。」魔神樂隨後解釋：「因為針對的人未必是敲出安打、打回打點的人，打線上、打線外每個人都要注意，上場就是一名打者一名打者去專注對決。」

魔神樂生涯對戰兄弟是3勝3敗、被上壘率1.25、防禦率3.11，然而今年卻是1勝3敗的劣勢，對戰被上壘率1.29、防禦率4.50。

今年魔神樂對上兄弟打者中有4人打擊率都在3成以上，其中以宋晟睿6成36最高，敲出的7支安打包含2轟，堪稱魔神樂殺手；另外，陳俊秀5打數2安打、王威晨10打數4安打，打擊率都是4成，岳政華則是10打數3安打。

魔神樂 台灣大賽 中信兄弟 樂天桃猿

