聽新聞
0:00 / 0:00
中職／台灣大賽G1先發 羅戈vs.魔神樂不意外
中華職棒台灣大賽明天開打，兩隊公布先發投手，中信兄弟隊由王牌羅戈扛起首戰，樂天桃猿隊則複製季後挑戰賽模式由魔神樂擔任第一戰先發投手。
羅戈今年從富邦悍將隊轉戰中信兄弟隊，25場出賽繳出11勝7敗、防禦率1.84的成績，投156.1局有142次三振，比起去年更加進化，也成為首戰先發不二人選；投手教練王建民就說：「他很想要這樣經驗，相信他會努力完成比賽。」
猿隊季後挑戰賽就選擇由魔神樂扛起第一場先發，當時面對統一獅隊先發6.1局失2分的優質先發吞下敗投，不過第四戰又扛起中繼任務，1局無失分。
由於威能帝在第四戰也曾登板後援2局，魔神樂局數、投球數較少，在僅休息4天的情況下優先扛起先發，而猿隊另外也將第三號洋投從波賽樂換成凱樂。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言