中職／台灣大賽G1先發 羅戈vs.魔神樂不意外

中華職棒台灣大賽明天開打，兩隊公布先發投手，中信兄弟隊由王牌羅戈扛起首戰，樂天桃猿隊則複製季後挑戰賽模式由魔神樂擔任第一戰先發投手。

羅戈今年從富邦悍將隊轉戰中信兄弟隊，25場出賽繳出11勝7敗、防禦率1.84的成績，投156.1局有142次三振，比起去年更加進化，也成為首戰先發不二人選；投手教練王建民就說：「他很想要這樣經驗，相信他會努力完成比賽。」

猿隊季後挑戰賽就選擇由魔神樂扛起第一場先發，當時面對統一獅隊先發6.1局失2分的優質先發吞下敗投，不過第四戰又扛起中繼任務，1局無失分。