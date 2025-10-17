中職／解析兄弟32人名單抉擇 平野點出林志綱的獨一無二

中華職棒台灣大賽明天開打，今天公布32人名單，中信兄弟隊總教練平野惠一點出這是球隊最好的陣容，其中林志綱更是「獨一無二的存在」。

平野惠一今年帶隊秉持養成、戰績兼顧的模式，到下半季尾聲的關鍵時期才改以戰績優先，也順利取得年度第一晉級台灣大賽。

台灣大賽的32人名單中依舊有著年輕球員面孔，平野惠一表示：「我們是靠團隊取得勝利，這樣的選擇，每個人都有他的角色，是我們最好的陣容。」

兄弟雖然名單中只有3名捕手，不過平野惠一指出，林志綱除了戰術執行、代跑等專門功能外，「他哪邊都可以守，甚至也可以蹲捕，在我們球隊是獨一無二的存在。」

陳統恩則是連續兩年進入台灣大賽名單，去年排在第三順位沒有出賽機會，今年則扛起二號捕手任務，平野惠一也說：「如果小高（高宇杰）狀況不好，統恩會是必要的戰力。」