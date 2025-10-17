快訊

中職／詹子賢父喪後再戰台灣大賽 平野惠一：我相信他

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊外野手詹子賢趕上台灣大賽。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊外野手詹子賢趕上台灣大賽。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊外野手詹子賢因父親過世錯過練習賽，不過今天依舊列入台灣大賽32人名單，總教練平野惠一不擔心他的調整狀況，「我相信他。」

兄弟在32人名單中列入下半季低潮的曾頌恩，平野惠一表示，先前詹子賢請假離隊的時候，曾頌恩有把握住機會，「他的狀況調整得也還不錯。」

詹子賢今年出賽76場貢獻8轟，外帶50分打點，打擊率2成79，季後賽經驗豐富原本就是必帶人選，只不過因近期才遇到親人過世，外界也擔心他的狀況。

今天練習前不少隊友跟詹子賢擁抱，打擊教練莎菈也在練習不時與詹子賢互動，平野惠一表示，自己也有與詹子賢談過，相信他能夠做好準備。

中信兄弟隊外野手詹子賢與打擊教練莎拉。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊外野手詹子賢與打擊教練莎拉。記者許正宏／攝影

詹子賢 平野惠一 曾頌恩

