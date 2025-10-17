快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳琥改當「第33人」 平野惠一形容：去年的王凱程

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳琥沒進入台灣大賽名單。聯合報系資料照
陳琥沒進入台灣大賽名單。聯合報系資料照

中職台灣大賽32人名單今天公布，中信兄弟隊沒有列入陳琥，但他今天仍出現在台北大巨蛋練習陣容中，總教練平野惠一指出他是球隊「第33人」，就如同去年的王凱程。

陳琥今年後援出賽29場，投45.2局、防禦率4.34，去年雖然有進入台灣大賽名單，但今年沒能擠進32人。

平野惠一表示，陳琥就如同去年的王凱程，雖然沒有進到名單，但今年對球隊貢獻良多，所以會讓他在台灣大賽跟著球隊，「他也是重要的氣氛製造機，能夠用不同方式幫助球隊。」

投手教練王建民則表示，今年有看見陳琥的進步，但還不到能夠穩定的完成任務，「今年的他比去年好很多，也有看到進步，只是還沒有達到教練想要的東西，希望他每年持續去努力。」

此外，季初很搶眼的年輕投手陳冠穎也不在名單中，王建民表示：「陳冠穎後半段的狀況沒有像一開始那樣，身體一年下來也有疲勞累積。」

陳琥 台灣大賽 平野惠一

延伸閱讀

中職／36年首次日本教頭對決 古久保健二：我常向平野惠一討教

中職／平野惠一感謝象迷台灣No.1的應援 造就台灣No.1的球隊

中職／奪季冠軍腳步不停留 平野惠一喊：年度第一！

中職／桃園球場大螢幕出現兄弟球迷 平野惠一直呼很感動

相關新聞

中職／台灣大賽G1先發 羅戈vs.魔神樂不意外

中華職棒台灣大賽明天開打，兩隊公布先發投手，中信兄弟隊由王牌羅戈扛起首戰，樂天桃猿隊則複製季後挑戰賽模式由魔神樂擔任第一...

中職／台灣大賽32人出爐！兄弟沒有陳琥 猿隊沒有波賽樂

中華職棒台灣大賽明天開打，中信兄弟與樂天桃猿上演隊史第6次交手，兩隊今天公布32人名單，猿隊將季後挑戰賽幾乎「複製貼上」...

中職／解析兄弟32人名單抉擇 平野點出林志綱的獨一無二

中華職棒台灣大賽明天開打，今天公布32人名單，中信兄弟隊總教練平野惠一點出這是球隊最好的陣容，其中林志綱更是「獨一無二的...

中職／有想過魔神樂先發 平野惠一：他們不會出奇兵

中信兄弟隊與樂天桃猿隊在今年台灣大賽交手，兩隊今天公布32人名單及首戰先發投手，面對猿隊推出魔神樂登板，兄弟總教練平野惠...

中職／扛首戰先發關注誰？魔神樂：兄弟每一個人

中華職棒台灣大賽明天開打，中信兄弟與樂天桃猿隊今天公布32人名單，猿隊延續季後挑戰賽的選擇，由魔神樂、威能帝、波賽樂搶下...

中職／詹子賢父喪後再戰台灣大賽 平野惠一：我相信他

中信兄弟隊外野手詹子賢因父親過世錯過練習賽，不過今天依舊列入台灣大賽32人名單，總教練平野惠一不擔心他的調整狀況，「我相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。