中職／陳琥改當「第33人」 平野惠一形容：去年的王凱程

中職台灣大賽32人名單今天公布，中信兄弟隊沒有列入陳琥，但他今天仍出現在台北大巨蛋練習陣容中，總教練平野惠一指出他是球隊「第33人」，就如同去年的王凱程。

陳琥今年後援出賽29場，投45.2局、防禦率4.34，去年雖然有進入台灣大賽名單，但今年沒能擠進32人。

平野惠一表示，陳琥就如同去年的王凱程，雖然沒有進到名單，但今年對球隊貢獻良多，所以會讓他在台灣大賽跟著球隊，「他也是重要的氣氛製造機，能夠用不同方式幫助球隊。」

投手教練王建民則表示，今年有看見陳琥的進步，但還不到能夠穩定的完成任務，「今年的他比去年好很多，也有看到進步，只是還沒有達到教練想要的東西，希望他每年持續去努力。」

此外，季初很搶眼的年輕投手陳冠穎也不在名單中，王建民表示：「陳冠穎後半段的狀況沒有像一開始那樣，身體一年下來也有疲勞累積。」