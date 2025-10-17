快訊

中職／兄弟爭冠3洋投沒帶黃博多 G1先發沒意外是「兩個字」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
羅戈沒意外的話將扛首戰先發。記者許正宏／攝影
羅戈沒意外的話將扛首戰先發。記者許正宏／攝影

中華職棒台灣大賽明天開打，中信兄弟隊今天在台北大巨蛋練習，洋將陣容確定為羅戈、李博登、韋禮加，今年拿下10勝的黃博多因傷勢關係錯過機會。

黃博多今年戰績10勝7敗、防禦率3.15，但9月14日下二軍後就沒再出賽，投手教練王建民表示，黃博多因為前大腿拉傷，沒有列入名單。

今年雖然因為德保拉受傷，少了過去總冠軍賽王牌，王建民認為羅戈今年整季表現都很好，相信他能夠頂上德保拉的位置。李博登則具備經驗，「即便有些球種沒那麼犀利，還是能靠經驗解決打者。」

至於明天先發投手，王建民表示，不會有令人意外的選擇，「兩個字。」

本季拿到10勝的黃博多因傷未被帶入台灣大賽。 聯合報系資料照
本季拿到10勝的黃博多因傷未被帶入台灣大賽。 聯合報系資料照

王建民 羅戈 德保拉

