中職／嚴厲斥責！ 酸民嗆「假球腿還沒死」方昶詠宣布提告

前統一獅隊球員「豹子腿」方昶詠退休後轉戰YouTube，成功開啟事業第二春，沒想到近期遭到惡意留言攻擊。昨天他忍無可忍前往警局報案。

方昶詠退休後經營YouTube，內容主要是分享自身棒球觀點、球員和啦啦隊幕後影片及夫妻互動，目前有25.8萬訂閱者。口頭禪「我相信」也成為球迷之間經常使用的梗。

不料人紅是非多，方昶詠透露最近遭受惡意言論攻擊，內容包含「假球腿」、「還沒死」等字眼。他強調，這已經嚴重超出言論自由，不僅損害本人名譽，更對他的家庭造成侮辱與心理威脅，他已前往警局報案，將完整證據提交警方處理。

方昶詠指出，留言者非首次在網路發表惡意中傷言論，疑似是多次散布不實攻擊的網路慣犯。他強調這次提告並非情緒性反應，也不是浪費社會資源，而是希望藉由法律程序，制止惡意謾罵持續發生，維護社群環境的基本尊重與公正。

方昶詠認為，「假球」這兩個字，對一位現役或前職業球員是極為嚴重的指控；而「還沒死」更帶有人身侮辱與威脅意味。這些字眼不只對他個人造成傷害，更踐踏了職業運動員多年努力與榮譽。

方昶詠知道不一定能找到該留言者，但仍選擇提告，表達對惡意攻擊與誹謗「零容忍」的態度。希望社會大眾重視網路風氣，讓尊重、理性與誠信重新回到公共討論空間。