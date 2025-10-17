中職／林益全遭釋出沒要退休 妻子林家嘉發「八然人生」力挺

統一獅隊前天公布第一波戰力外名單，39歲老將林益全、阮裕智、李嘉祥及楊竣翔確定不續約。其中林益全離隊引發球迷熱議，他的妻子林家嘉昨天也發文力挺老公。

2023年林益全離開富邦悍將隊轉戰獅隊，第一年在一軍出賽89場、去年45場；今年則是未上過一軍。林益全本季在二軍出賽50場，累積112打席，僅1轟，打擊率0.229。

林益全的經紀公司強調，林益全希望繼續打球，目前沒有退休打算。林益全的妻子林家嘉則透過社群平台發文，以「給你，也給我們的八然人生」為題，表達對丈夫的支持。