中職／林益全遭釋出沒要退休 妻子林家嘉發「八然人生」力挺
統一獅隊前天公布第一波戰力外名單，39歲老將林益全、阮裕智、李嘉祥及楊竣翔確定不續約。其中林益全離隊引發球迷熱議，他的妻子林家嘉昨天也發文力挺老公。
2023年林益全離開富邦悍將隊轉戰獅隊，第一年在一軍出賽89場、去年45場；今年則是未上過一軍。林益全本季在二軍出賽50場，累積112打席，僅1轟，打擊率0.229。
林益全的經紀公司強調，林益全希望繼續打球，目前沒有退休打算。林益全的妻子林家嘉則透過社群平台發文，以「給你，也給我們的八然人生」為題，表達對丈夫的支持。
林家嘉FB全文
給你，也給我們的八然人生
【來是偶然，去是必然】
有緣讓你走上球場，也註定要面對那些高低起伏與來自四面八方的聲音⋯
我知道，每一次上場，你都拼盡全力；
每一次轉身，也都學會了更深的平靜，
而現在的堅定，也是一種不放棄的力量。
【盡其當然，得之坦然，失之淡然】
有時結果不如人意，
但我們都懂⋯
能問心無愧地走到這裡，
已經是一種勝利。
【爭取必然，忙時井然】
我看過你在沉默裡堅持、在等待裡不放棄，
用意志撐過靜默，用信念準備再創下一次高飛。
【順其自然】
不是放下夢想，
而是懂得在暫停的時刻，也讓心繼續熱著。
你不再急著證明，而是靜靜準備著再出發。
也不是放下努力，
而是懂得在盡力之後，把心交給時間。
你不再為結果焦慮，而是學會信任過程。
【此生悠然】
人生和比賽一樣不是每局都順風，
而是因為你選擇相信，
無論站在哪裡，
都能用真心去熱愛這場人生的球賽。
謝謝你，讓我懂得：
真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。
#八然人生 #等待也是勇氣 #棒球人的修煉 #全力以赴 #心安即勝 #相信時間會帶來答案
