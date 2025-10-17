快訊

中職／台灣大賽象猿「必勝」搶首戰 猿下剋上有難度

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2022年中信兄弟直落四擊敗樂天桃猿，拿下台灣大賽總冠軍，球員開心將時任總教練林威助（中）拋起慶祝。聯合報系資料照
中華職棒台灣大賽將在明天開打，中信兄弟樂天桃猿隊隊史第6次交手，過去由猿隊4度奪冠取得優勢，兩隊都要爭取拿下第一戰勝利，無論象猿都沒有在輸掉首戰後奪冠的紀錄。

過去5次台灣大賽的象猿爭冠，前4次2014、2015、2017、2019年都由猿隊笑到最後，但對象迷來說的心魔在2022年終於終止，當年由林威助領軍下4連勝橫掃曾豪駒帶隊的樂天桃猿。

今年兩隊再次交手，根據歷史數據，台灣大賽先取得1勝0敗的球隊有87.5%最終奪冠，搶下這一勝對兩隊來說至關重要，猿隊過去先取1勝的紀錄是7次都奪冠，兄弟隊史則是80%，10次有8次封王，但2008、2016年都曾被翻盤。

兄弟隊史在台灣大賽先吞1敗的結果是6次全部鍛羽而歸，猿隊隊史4次先0勝1敗也沒封王過；中職史上32次先吞1敗的球隊，只有4次成功逆轉，就是1991年統一、1997年味全、2008年統一、2016年義大。

不過歷史數據僅供參考，猿隊在季後挑戰賽就辦到了沒人達成過的0勝2敗後3連勝大逆轉，斬斷過去2勝0敗100%晉級的歷史紀錄，只不過猿隊洋投波賽樂也笑說，希望台灣大賽球隊可以先贏幾場、不會那麼緊張「對我的心臟不好」。

而猿隊在台灣大賽繼續扛起一項逆風數據，中職史上從挑戰賽打到台灣大賽的球隊中，11次僅4次演出「下剋上」奪冠，就是1998年味全、1999年味全、2007年統一、2022年中信兄弟；兄弟隊史則是第二次對上挑戰賽晉級隊伍，上一次是去年擊退統一獅隊。

台灣大賽 樂天桃猿 中信兄弟 林威助

