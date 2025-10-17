掀亞洲棒球熱 辜仲諒拚連任WBSC執行副會長

世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）執行副會長暨亞洲棒球總會（ＢＦＡ）會長辜仲諒昨天起一連三天國際會議行程滿檔，上午參加ＷＢＳＣ執行委員會議，與各國會員代表商討全球棒壘球推廣方向，下午主持ＢＦＡ執行委員會議，聚焦亞洲棒球發展大計。

辜仲諒上任近四年，重燃亞洲「棒球熱」，包括中國大陸、菲律賓、香港、沙烏地阿拉伯皆於執行委員會爭相承辦棒球賽事，辜仲諒也表示，只要認同棒球是一項國際運動，他都樂見棒球在亞洲各會員國蓬勃發展。

辜仲諒今天將親自主持ＢＦＡ會員大會，明天則參與本屆重頭戲、ＷＢＳＣ會員大會，代表台灣爭取連任執行副會長，力拚棒球外交，發揮台灣棒球的國際影響力。

辜仲諒於ＢＦＡ執行委員會議致詞時強調，擔任ＢＦＡ會長是因為看見各位會員代表對棒球的熱情，ＢＦＡ是一個大家庭，彼此相互扶持，這才是ＢＦＡ存在的意義，例如泰國國家隊來台灣移地訓練，看到台泰球員彼此交流建立友誼，這才是比賽的意義，共同邁向「亞洲大聯盟」。

ＷＢＳＣ會長法卡利受邀致詞時，盛讚ＢＦＡ是ＷＢＳＣ最重要支柱之一，亞洲會員在賽事活動的參與、國際賽事的籌辦和品質，都是其他各大洲典範，相信亞洲棒球將會持續成長。

本次執委會回顧今年以來舉辦的各項賽事，並討論本月底亞洲女子棒球錦標賽、今年底東南亞運動會棒球賽，以及明年名古屋亞洲運動會棒球賽的籌備；亦決議明年Ｕ十八亞洲盃棒球賽將在台灣舉辦，Ｕ十二亞洲盃棒球賽有中國大陸、沙烏地阿拉伯爭取主辦，而東亞盃棒球賽有菲律賓、香港表態爭取，預計今年底前確認。