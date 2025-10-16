棒球／辜仲諒點燃亞洲棒球熱 拚連任WBSC執行副會長

世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒今日起一連三天國際會議行程滿檔，今天上午參加WBSC執行委員會議，與各國會員代表商討全球及各大洲棒壘球推廣方向，下午主持BFA執行委員會議，聚焦亞洲棒球發展大計。

辜仲諒上任近四年，重燃亞洲「棒球熱」，包括中國大陸、菲律賓、香港、沙烏地阿拉伯皆於今日執行委員會爭相承辦棒球賽事，辜仲諒也發下豪語，只要認同棒球是一項國際運動，他都樂見棒球在亞洲各會員國蓬勃發展。

辜仲諒明天將親自主持BFA會員大會，後天則參與本屆重頭戲、WBSC會員大會，代表台灣爭取連任WBSC執行副會長，力拚棒球外交，發揮台灣棒球的國際影響力。

WBSC會員大會為世界棒壇最重要的會議，每兩年召開一次，今年來自全球129個國家和地區、逾200名會員代表齊聚泰國曼谷，商議全球棒壘球發展規劃及策略。BFA會員大會則為亞洲棒球發展的最高決策平臺，來自亞洲26個會員代表將共同擬定亞洲棒球發展方向。

辜仲諒於BFA執行委員會議致詞時強調，他擔任BFA會長是因為看見各位會員代表對棒球的熱情，BFA是一個大家庭，彼此相互扶持，強的支持弱的，這才是BFA存在的意義，例如泰國國家隊來台灣移地訓練，看到台泰球員彼此交流建立友誼，這才是比賽交流的意義，亞洲各會員透過每次會商找出問題、提出計畫，一次又一次進步，共同邁向「亞洲大聯盟」。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）受邀於BFA執委會致詞時，盛讚BFA是WBSC最重要的支柱之一，亞洲會員在賽事活動的參與、國際賽事的籌辦和品質，都是其他各大洲的典範，相信亞洲棒球將會持續成長。

本次執委會回顧今年以來舉辦的各項賽事，包括第四屆亞洲女子棒球錦標賽資格賽、第16屆西亞盃棒球賽、第12屆U15亞洲盃棒球賽、第31屆亞洲棒球錦標賽等，並討論本月底第四屆亞洲女子棒球錦標賽、今年底第33屆東南亞運動會棒球賽，以及明年名古屋亞洲運動會棒球賽的籌備情況。

辜仲諒上任後以「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，致力提升亞洲各國基層棒球水準，在辜仲諒號召下，各會員代表積極參與各級賽事，爭取賽事承辦權，於當地掀起一股「棒球熱」。今日會議亦決議，明年U18亞洲盃棒球賽將臺灣舉辦；U12亞洲盃棒球賽有中國大陸、沙烏地阿拉伯爭取主辦，而東亞盃棒球賽有菲律賓、香港表態爭取，預計今年底前確認。