中職／悍勇卡當球迷神隊友 門票折扣還可抽簽名周邊

富邦悍將勇士聯名卡正式登場，全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡，讓球迷不只在球場吶喊，更能在生活中延續熱血。

由台北富邦銀行攜手富邦悍將棒球隊與富邦勇士籃球隊共同推出的悍勇卡，主打「觀賽購票、週邊商品購物、運動生活圈」三大權益，一卡在手，挺棒球、挺籃球，也挺你熱血生活的每一刻。

富邦悍將球星范國宸在新卡上市記者會上笑說：「悍勇卡根本是球迷的神隊友！不只進場有折扣，連吃飯、買週邊商品都幫你省一波。」Fubon Angels秀秀子也熱情表示：「我們的應援不只在場上，悍勇卡讓我們陪球迷一起過生活！」

購票優惠方面，悍將主場例行賽信用卡卡友享有平日預購五折、假日九折，現場購票還能平日買一送一；勇士主場則提供300元區買一送一、B/C區九折等專屬折扣，讓球迷用最實惠的方式走進球場，為喜愛的球隊加油打氣。

除了進場觀賽，悍勇卡也照顧到球迷的收藏需求。悍將與勇士的週邊商品全面九五折，無論是各式球衣、紀念帽、應援毛巾，甚至啦啦隊的官方週邊商品，都能輕鬆入手，收藏熱血時刻不是夢。

生活場景更是全面升級。持卡人於金色三麥消費滿千，即享大杯啤酒買一送一；在 Sports Nation 滿千則可獲贈價值320元的精選餐點，讓聚會更有滋味。喜歡在家觀賽的卡友，透過 Uber Eats 或 Foodpanda 下單，刷悍勇卡還能享10%刷卡金回饋，讓比賽與美食完美融合。

運動行程當然不能缺席。在 KKday 平台刷悍勇卡購買指定票券，可享大魯閣棒壘球與滑輪場買一送一、運動行程七五折等優惠；健身族群則可享健身工廠新會員免費30天試用期，以及 Space Yoga 兩堂免費入門課程，陪你放鬆身心、為健康加分。

運動裝備方面，悍勇卡祭出多項品牌優惠，包括摩曼頓、墾趣門市、tokuyo、Hyphy、HOKA、ISPO+、Under Armour 等品牌，提供買一送一起優惠，裝備升級更有感。

新戶專屬禮也不容錯過。即日起至115年6月30日止，申辦悍勇卡首刷滿五千元並於 Fubon+ App登錄，即贈悍將勇士聯名膳魔師保溫杯；於今年12月底前消費滿五千元再贈五千點紅利點數，還有機會抽中富邦悍將球星張育成、江少慶、戴培峰、張奕及富邦勇士領隊許晉哲、吳永仁，以及球星林志傑、曾祥鈞等簽名週邊商品，一卡在手，運動生活好豐富！

北富銀總經理郭倍廷表示，悍勇卡的推出不只是金融服務的創新，更是對全民運動生活的深度參與：「我們希望這張卡能成為球迷的生活夥伴，不只在球場，也在日常消費中陪伴大家勇敢前行。」他指出，北富銀持續拓展信用卡使用場景，讓金融服務更貼近生活，這次結合棒球與籃球雙主場，就是希望讓球迷一卡在手，無論是進場觀賽、購買週邊、外送美食或參加運動活動，都能享有實質回饋與便利體驗。

富邦育樂總經理陳昭如表示：「悍勇卡不只是金融商品，更是球迷生活的一部分。我們希望透過這張卡，讓球迷在購票、週邊商品、餐飲、運動等場景，都能感受到球隊的陪伴與感謝。」