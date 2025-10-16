中職／魔神樂神預言追平砲 波賽樂差點以為要飛機回家了

樂天桃猿隊在季後挑戰賽上演輸2贏3的大逆轉，殊死戰更是從0：3落後反敗為勝，波賽樂透露魔神樂是位預言家，「他說何品室融會敲安打、林智平會開轟。」神預言結果是威能帝連投2局等到逆轉，波賽樂也說：「他登板真的很瘋狂。」

猿隊在季後挑戰賽第四戰面對統一獅隊落後3分，但9局上何品室融代打敲安串連攻勢後，林智平敲出追平三分砲，10局上再靠林立敲回超前分，而威能帝更是後援2局無失分守住勝利。

波賽樂今天透露，當時打到9局上還落後3分，「我以為自己要離開台灣了，球季要結束、準備搭上飛機，結果魔神樂預言成真，我看著他說他是天才。」

魔神樂則說，自己原本以為會換林立代打，但對林智平也很有信心，「我相信他會敲全壘打，真的打出去不只是我，全隊都很興奮，才能夠有下一局的機會去把比賽翻轉。」

但同時也代表威能帝要在「中1日」狀況下再次登板，波賽樂坦言自己有點擔心威能帝的健康狀況，「他願意出賽真的太瘋狂，例行賽勝投、三振是聯盟最多，就算那場不上也不會有人責怪他，但他還是讓自己冒著受傷的風險，真的很不容易。」