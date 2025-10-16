中職／「不愛豪門隊伍」引戰 波賽樂澄清：不是對兄弟有意見

樂天桃猿隊洋投波賽樂在日前一番「不喜歡像兄弟那樣的豪門隊伍」引起熱議，如今挺進台灣大賽後要正面對決中信兄弟，波賽樂先喊話：「我要澄清，我不是對兄弟這個隊伍有意見。」

波賽樂日前在季後挑戰賽登板，談到自己喜歡支持往上挑戰的underdog隊伍，反而不那麼喜歡像是中職的中信兄弟、韓職的LG雙子和美職的道奇與洋基隊這樣的高人氣隊伍。

隨著猿隊挺進台灣大賽要對上兄弟，波賽樂也發表澄清宣言，「我只是覺得，當沒那麼受到期待的隊伍贏球，會比較有趣，就像小時候看的迪士尼電影，不受看好的角色有好表現比較戲劇性。」

由於先前的發言引起球迷討論，波賽樂笑說：「我也有看留言，有些滿好笑的。我身為職棒球員，無論正面、負面評價都要接受，但無論兄弟、樂天球迷留言我都喜歡，自己表現好也會收到訊息鼓勵，很幸運可以有這樣的經驗。」

台灣大賽前兩戰、8萬人門票已經售罄，第三、第四戰猿隊主場門票也熱銷中，波賽樂很期待在熱鬧場面投球，也樂見兄弟球迷進場看球，「就算是對方的球迷，也能形塑很好的棒球氣氛，像上次我在大巨蛋有個一位年輕象迷交換球衣，希望他能變成猿迷，他也有換衣服。」

波賽樂在殊死戰先發投了4局失2分，幫助猿隊保有勝利的機會，他坦言當時手肘有些痠，但跟投手教練聊過後自己心情很輕鬆，「他說後面會有人支援我。」

而第5局續投留下的滿壘危機，王志煊接手後只掉1分止血，波賽樂也很感謝，「志煊那場救了我，他們一直在熱身，莊昕諺大概從第1局熱到第9局吧。」

回顧季後挑戰賽「讓2追3」，波賽樂認為那是一個很瘋狂的系列賽，接下來台灣大賽希望可以不用那麼刺激，「最好前幾場就拿下一些勝利，不用後面再拚三連勝，對我的心臟比較好一點。」