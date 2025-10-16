快訊

中職／邊荷律一個月減重4公斤！網驚呼：瘦到快認不出來

邊荷律。截圖自邊荷律Threads
邊荷律。截圖自邊荷律Threads

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律上個月宣布不收球迷給的零食，要認真控制飲食。如今成效相當顯著，一個月就減4公斤，達到目標體重。

邊荷律昨天發文分享，「我的體重減少4公斤，體脂肪減少6公斤，終於達到了我的目標體重啦！雖然忍住想吃的東西、努力運動有點辛苦，但大家都說我變漂亮了，而且以前太小穿不下的衣服，現在又能穿了，真的超開心。」

邊荷律希望粉絲別太擔心，自己是用健康方式減肥，「自從來台灣後，我覺得自己變成更努力的人，真的很有成就感，也都多虧一直為我加油的你們！我會更努力的，請繼續守護我吧！我愛你們。」

消息曝光後，網友們紛紛留言恭喜，「辛苦荷律了」、「瘦到快認不出來」、「只要邊邊開心健康，我們大家都很高興」、「瘦那麼多可以開始吃美食了」、「不要再減重了，太輕會被風吹走」。

邊荷律也在留言區補充說：「來到充滿美食與愛意的台灣後，我其實胖了不少，雖然很幸福，但看到拍出來的照片和影片時，每晚都會有點自責、失去自信。不過我並不是因為惡意留言才減肥的，而是為了更好地照顧自己才開始瘦身，所以請大家不要再擔心啦！最後，謝謝在留言中祝賀我的每一位。」

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters前天公布台灣大賽前兩戰名單，韓籍四大金釵邊荷律、李丹妃、金渡兒和JJUBI，18和19日都會在大巨蛋登場。

