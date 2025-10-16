聽新聞
中職／台灣大賽複製3洋投輪番上？川岸強：可能性低…
樂天桃猿隊闖進台灣大賽後，計畫帶著季後挑戰賽的原班人馬繼續挺進，在最後一戰都登板的魔神樂、威能帝、波賽樂，投手教練川岸強指出，台灣大賽讓洋投繼續後援出賽的可能性比較低。
猿隊在季後挑戰賽從0勝1敗出發，首戰輸球後演出「讓2追3」的大逆轉，擊敗統一獅隊晉級，其中13日最後一戰更是讓波賽樂先發4局、魔神樂中繼1局、威能帝後援2局。
川岸強指出，系列賽開打前並沒有先詢問過三人後援的意願，是到最後一戰前一天魔神樂、威能帝才爽快答應，波賽樂在第2戰也曾中繼登板，「他們對球隊的愛、對贏球的渴望，都超出我們的想像，真的很感動。」
只不過台灣大賽是否會繼續使用洋投後援？川岸強坦言，挑戰賽是先1敗開局，第1場輸球後沒有退路才會這樣使用，對於接下來的台灣大賽複製這樣模式的可能性比較低。
