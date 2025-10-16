中職／36年首次日本教頭對決 古久保健二：我常向平野惠一討教

今年中華職棒上演中信兄弟、樂天桃猿爭冠戲碼，也是36年來扣除挑戰賽、挑戰盃，首次由兩位日籍教頭在總冠軍賽領軍對抗，猿隊總教練古久保健二透露自己常跟平野惠一討教，「他是非常棒的總教練。」

兄弟教頭平野惠一日前透露，在猿隊闖進台灣大賽後，古久保曾傳訊息給自己，古久保今天表示，因為拿到了台灣大賽的挑戰權，所以傳訊息跟平野說，彼此要做最好的對決，「這只是中職36年歷史的一頁、一部分而已，不是什麼大事情。」

雖然古久保健二無論年紀、資歷上都是大前輩，但他透露自己常向平野惠一請益，「平野很能夠讓選手團結一心，也會在場上教導選手面對不同Play，每次遇到都跟他討教很多東西。」