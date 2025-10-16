聽新聞
0:00 / 0:00
中職／36年首次日本教頭對決 古久保健二：我常向平野惠一討教
今年中華職棒上演中信兄弟、樂天桃猿爭冠戲碼，也是36年來扣除挑戰賽、挑戰盃，首次由兩位日籍教頭在總冠軍賽領軍對抗，猿隊總教練古久保健二透露自己常跟平野惠一討教，「他是非常棒的總教練。」
兄弟教頭平野惠一日前透露，在猿隊闖進台灣大賽後，古久保曾傳訊息給自己，古久保今天表示，因為拿到了台灣大賽的挑戰權，所以傳訊息跟平野說，彼此要做最好的對決，「這只是中職36年歷史的一頁、一部分而已，不是什麼大事情。」
雖然古久保健二無論年紀、資歷上都是大前輩，但他透露自己常向平野惠一請益，「平野很能夠讓選手團結一心，也會在場上教導選手面對不同Play，每次遇到都跟他討教很多東西。」
猿隊投手教練川岸強與平野惠一更是同樣桐蔭學園高校畢業的同級生，兩人曾在三年級一起率領球隊闖進甲子園，如今在台灣大賽成為對手，川岸強笑說：「不會因此特別開心，但畢竟是同學，感覺很特別。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言