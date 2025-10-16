中職／進入台灣大賽不打算換名單 古久保談擊敗兄弟關鍵

樂天桃猿隊經歷季後挑戰賽打滿4場才取得台灣大賽門票，今天球隊在桃園棒球場練習備戰，32人名單預計明天公布，總教練古久保健二內心已有初步想法，「沒有想過換新面孔，畢竟挑戰賽打得辛苦、打得漂亮，希望大家在台灣大賽一起並肩作戰。」

今年中華職棒進入季後賽的三張門票打到球季尾聲才出爐，而季後挑戰賽猿隊更是與統一獅隊鏖戰，長期在中職擔任教練的古久保健二也認為，目前6隊的實力很接近，「誰能奪冠都不意外。」

古久保健二認為猿隊能夠來到這一步，「我們是很團結、每一場展現企圖心，才有打進台灣大賽的機會，請大家再團結一次，拚出最好成績。」

也因為在季後挑戰賽的熱鬥，古久保健二在台灣大賽沒有更換名單的想法，代表洋投可能繼續採用魔神樂、威能帝、波賽樂，不過林智平、林立因為有傷勢在身，「他們身體健康的話會是先發，現在的話，使用方式還要討論一下。」

要如何在7戰4勝制的賽程中擊敗中信兄弟？古久保健二認為關鍵除了打擊方面能夠輸出多少能力外，「球隊要團結一心，他們是去年冠軍、今年全年第一，我們需要做好萬全準備去面對。」