中職／進入台灣大賽不打算換名單 古久保談擊敗兄弟關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊經歷季後挑戰賽打滿4場才取得台灣大賽門票，今天球隊在桃園棒球場練習備戰，32人名單預計明天公布，總教練古久保健二內心已有初步想法，「沒有想過換新面孔，畢竟挑戰賽打得辛苦、打得漂亮，希望大家在台灣大賽一起並肩作戰。」

今年中華職棒進入季後賽的三張門票打到球季尾聲才出爐，而季後挑戰賽猿隊更是與統一獅隊鏖戰，長期在中職擔任教練的古久保健二也認為，目前6隊的實力很接近，「誰能奪冠都不意外。」

古久保健二認為猿隊能夠來到這一步，「我們是很團結、每一場展現企圖心，才有打進台灣大賽的機會，請大家再團結一次，拚出最好成績。」

也因為在季後挑戰賽的熱鬥，古久保健二在台灣大賽沒有更換名單的想法，代表洋投可能繼續採用魔神樂、威能帝、波賽樂，不過林智平、林立因為有傷勢在身，「他們身體健康的話會是先發，現在的話，使用方式還要討論一下。」

要如何在7戰4勝制的賽程中擊敗中信兄弟？古久保健二認為關鍵除了打擊方面能夠輸出多少能力外，「球隊要團結一心，他們是去年冠軍、今年全年第一，我們需要做好萬全準備去面對。」

中職／36年首次日本教頭對決 古久保健二：我常向平野惠一討教

今年中華職棒上演中信兄弟、樂天桃猿爭冠戲碼，也是36年來扣除挑戰賽、挑戰盃，首次由兩位日籍教頭在總冠軍賽領軍對抗，猿隊總...

中職／台灣大賽複製3洋投輪番上？川岸強：可能性低…

樂天桃猿隊闖進台灣大賽後，計畫帶著季後挑戰賽的原班人馬繼續挺進，在最後一戰都登板的魔神樂、威能帝、波賽樂，投手教練川岸強...

中職／莊昕諺熱身投到臭火焦 猿教頭開玩笑：他不是還在澄清湖？

樂天桃猿隊在季後挑戰賽「讓2追3」大逆轉，取得台灣大賽門票，殊死戰更打到延長賽才勝出，場邊看到莊昕諺從第4局到第10局都...

中職／確定了！軟銀明年來台交手中信兄弟、中華隊 2戰日期出爐

日本職棒太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊正與北海道日本火腿鬥士隊角逐日本大賽的參賽資格，今日於福岡巨蛋舉辦高潮系列賽決勝輪的第二戰...

中職／邊荷律一個月減重4公斤！ 網驚呼：瘦到快認不出來

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律上個月宣布不收球迷給的零食，要認真控制飲食。如今成效相當顯著，一個月就減4公斤，達到目標體重。 邊荷律昨天發文分享，「我的體重減少4公斤，體脂肪減少6公斤，終於達到了我的

