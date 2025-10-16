中職／確定了！軟銀明年來台交手中信兄弟、中華隊 2戰日期出爐

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
福岡軟銀鷹會長王貞治（左）與中信育樂副董事長高英傑。圖／悍創運動行銷提供
日本職棒太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊正與北海道日本火腿鬥士隊角逐日本大賽的參賽資格，今日於福岡巨蛋舉辦高潮系列賽決勝輪的第二戰，賽事開打前，中信兄弟棒球隊前往賽事現場為福岡軟銀鷹應援加油，並邀請福岡軟銀鷹於2026春季前往台北大巨蛋參與特別試合賽事。

福岡軟銀鷹會長王貞治表示：「明年開季前福岡軟銀鷹會先安排春季訓練，接著前往台灣參加特別試合賽事，軟銀鷹的選手們都很期待能夠去台灣比賽。」

中信育樂副董事長高英傑表示：「恭喜福岡軟銀鷹在第一戰拿到勝利，今天讓我們一起為福岡 軟銀鷹應援加油。而中信兄弟棒球隊也在10月18日展開台灣大賽，我們非常希望今年雙方都展現最滿意的賽果，讓兩支球隊一起將氣勢延伸到明年。」

高英傑也說：「特別感謝王貞治會長，一直以來為台灣棒球付 出，促進了現在台灣棒球的榮景。而明年是中信很重要的一年，適逢60週年，非常期盼在賽季開始 前能夠與福岡軟銀鷹進行特別試合賽事，促進台日棒球的成長。」

福岡軟銀鷹代表取締役専務COO（事業統括本部長）太田宏昭表示:「明年在東京有WBC賽 事，能夠在國際大賽之前有交流是非常好的安排，台灣在2024的世界棒球十二強賽事中奪下冠軍， 這次的交流一定十分精彩。

太田宏昭期待透過交流賽讓台灣的選手跟球迷可以近距離看到福岡軟銀鷹球團的表現，「日本的球迷也可以透過賽事更加認識台灣的球隊與選手，促進良好的台日棒球交流。」

明年春季在台北大巨蛋除了有中信兄弟棒球隊與福岡軟銀鷹的特別試合賽事之外，更有擴大規模的台日交流賽，以系列賽事開啟2026的台灣棒球賽事，其中包括邀請WBC台灣代表隊共襄盛舉，為3月於東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽做自辦熱身前哨戰。

自2002年大榮鷹（福岡軟銀鷹前身）來台舉行日職首次海外例行賽後，球隊已逾24年未再來訪台灣，此次受邀出席中信特別試合外，更將參與WBC台灣代表隊的交流賽第一戰，分別在台參與兩場賽事如下：

2026台日國際棒球賽

2026年 2月25日(三)臺北大巨蛋 福岡軟銀鷹 vs. 中信兄弟(中信60週年特別試合)

2026年 2月26日(四)臺北大巨蛋 福岡軟銀鷹 vs. 台灣代表隊

畫面左起中信兄弟吉祥物小翔、中信育樂副董事長高英傑、福岡軟銀鷹會長王貞治與福岡軟銀鷹代表取締役専務太田宏昭。圖／悍創運動行銷提供
