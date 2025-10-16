中職／莊昕諺熱身投到臭火焦 猿教頭開玩笑：他不是還在澄清湖？

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手莊昕諺在季後挑戰賽登板。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊在季後挑戰賽「讓2追3」大逆轉，取得台灣大賽門票，殊死戰更打到延長賽才勝出，場邊看到莊昕諺從第4局到第10局都在牛棚熱身，球迷都好奇莊昕諺有沒有「上車」返家？總教練古久保健二笑說：「他不是還在（澄清湖）投嗎？」

13日的季後挑戰賽第4戰，屢次看見轉播單位拍到莊昕諺在牛棚備戰，賽後引起球迷熱議「莊昕諺還在熱身嗎？」、「巴士都開走了，他還在牛棚熱」、「誰能去跟他說一下他可以準備去巨蛋了」。

莊昕諺今天現身桃園棒球場接受採訪，他笑說：「我有回來啦。」只不過生涯第一次體驗熱投，坦言經過隔天休兵後，手臂還是有點痠。

莊昕諺季後挑戰賽首戰曾登板，僅面對1人次就因失誤讓對方上壘後退場，第三戰在第6局無人出局、一二壘有人時中繼，連抓3個出局數化解危機，第四戰沒登板但存在感強烈。

莊昕諺表示，第四戰從第4局左右就開始準備，「自己是拆彈的角色，隨時準備要上場，也因為球隊一直落後，所以一直在準備，但沒有上去代表沒有危機，也是好事。」

在牛棚持續熱身引起球迷熱議，莊昕諺也有注意到，「回去滑脆（Threads）發現怎麼全都是我，不是智平MVP嗎？」

就連當時身旁隊友王志煊也開玩笑說「臭火焦（台語）了、臭火焦了」，莊昕諺解釋，兩人在牛棚的定位類似，所以例行賽就會彼此互開玩笑。

「那天丟到算不出投幾顆。」莊昕諺表示，但因為最後一場了，自己認為沒有什麼問題，手臂消耗多少有一點，但也會看場上狀況決定輕鬆投還是用力丟。

投手教練川岸強則解釋，那一場是特例，「例行賽不會這樣做，但中間上來的投手中最信賴的就是昕諺，所以讓他一直準備，但也沒有一直丟，還有陳冠宇、朱承洋在準備，在牛棚也有設定球數上限。」

莊昕諺 牛棚 挑戰賽

