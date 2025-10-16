中職／台灣大賽G4完售！彩帶效應+猿隊熟悉主場 1.8萬人滿場

今年台灣大賽將上演中信兄弟與樂天桃猿隊交手的戲碼，前兩場兄弟在台北大巨蛋的主場已經完售，猿隊主場的第四戰在「彩帶」預期效應下，也在今天全面開賣後10分鐘就宣告完售，桃園棒球場將締造1萬8000人票房。

今年中職總冠軍賽熱度極高，猿隊在21日台北大巨蛋、22日桃園棒球場的兩場主場賽事，昨天開放會員優先購票後，第四戰門票就已經所剩無幾，今天14:00全面開賣後迅速宣告完售。

台北大巨蛋的預售票數字預計下午5點出爐，不過第四戰，由於球迷預期有可能拋下彩帶的效應下，加上猿隊又是在熟悉主場，吸引球迷熱情響應。