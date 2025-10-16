快訊

中職／台灣大賽G4完售！彩帶效應+猿隊熟悉主場 1.8萬人滿場

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒季後挑戰賽第2場在桃園棒球場，統一獅與樂天桃猿隊交手吸引18000人滿場。記者陳正興／攝影，資料照
中華職棒季後挑戰賽第2場在桃園棒球場，統一獅與樂天桃猿隊交手吸引18000人滿場。記者陳正興／攝影，資料照

今年台灣大賽將上演中信兄弟樂天桃猿隊交手的戲碼，前兩場兄弟在台北大巨蛋的主場已經完售，猿隊主場的第四戰在「彩帶」預期效應下，也在今天全面開賣後10分鐘就宣告完售，桃園棒球場將締造1萬8000人票房。

今年中職總冠軍賽熱度極高，猿隊在21日台北大巨蛋、22日桃園棒球場的兩場主場賽事，昨天開放會員優先購票後，第四戰門票就已經所剩無幾，今天14:00全面開賣後迅速宣告完售。

台北大巨蛋的預售票數字預計下午5點出爐，不過第四戰，由於球迷預期有可能拋下彩帶的效應下，加上猿隊又是在熟悉主場，吸引球迷熱情響應。

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

中職／台灣大賽前2戰完售！中信兄弟有望寫2天、8萬人新紀錄

桃猿挺進中職總冠軍賽 桃市府辦客場賽事直播派對

中職／確定了！軟銀明年來台交手中信兄弟、中華隊 2戰日期出爐

日本職棒太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊正與北海道日本火腿鬥士隊角逐日本大賽的參賽資格，今日於福岡巨蛋舉辦高潮系列賽決勝輪的第二戰...

中職／進入台灣大賽不打算換名單 古久保談擊敗兄弟關鍵

樂天桃猿隊經歷季後挑戰賽打滿4場才取得台灣大賽門票，今天球隊在桃園棒球場練習備戰，32人名單預計明天公布，總教練古久保健...

中職／莊昕諺熱身投到臭火焦 猿教頭開玩笑：他不是還在澄清湖？

樂天桃猿隊在季後挑戰賽「讓2追3」大逆轉，取得台灣大賽門票，殊死戰更打到延長賽才勝出，場邊看到莊昕諺從第4局到第10局都...

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

統一獅隊在季後挑戰賽取得2：0領先，沒想到竟被樂天桃猿隊連贏3場，慘遭淘汰。獅隊球星陳傑憲受訪時眼眶泛淚，坦言本季壓力很大。 陳傑憲去年11月幫助中華隊在12強棒球賽，擊敗日本隊奪下冠軍，成為家

中職／台灣大賽樂天韓籍三本柱只剩廉世彬！兩人親揭不能來原因

樂天桃猿隊在季後挑戰賽「讓二追三」，淘汰統一獅隊挺進台灣大賽，令許多球迷相當感動。今天球團公布2場主場的啦啦隊應援陣容，韓援部分只有廉世彬會登場。 猿隊在台灣大賽只有2場主場，21日在大巨蛋，出

