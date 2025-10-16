中職／台灣大賽樂天韓籍三本柱只剩廉世彬！兩人親揭不能來原因
樂天桃猿隊在季後挑戰賽「讓二追三」，淘汰統一獅隊挺進台灣大賽，令許多球迷相當感動。今天球團公布2場主場的啦啦隊應援陣容，韓援部分只有廉世彬會登場。
猿隊在台灣大賽只有2場主場，21日在大巨蛋，出席的啦啦隊有21人，包含小紫、宋宋、筠熹、貝佳頤、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、熊霓、Kira、廉世彬、若潼、Nikki、禹菡、岱縈、崔荷潾、曲曲、沈珈妤、溫妮、丘薆、琳妲。
22日在桃園棒球場則有18人，包含小紫、筠熹、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、Kira、Mika、廉世彬、若潼、禹菡、岱縈、崔荷潾、曲曲、芷軒、沈珈妤、溫妮、琳妲。
樂天女孩今年組成韓援三本柱「廉世彬、禹洙漢、河智媛」。如今只有廉世彬會出席台灣大賽，禹洙漢因為韓國有排班無法參加，他用中文向球迷解釋，「以令人感動的3連勝，樂天隊進入季後賽。很可惜，因為事先預定的日程，雖然不能在場上親自助威，讓樂天奪冠，但我會在韓國為你加油的！」
河智媛也發文表示，「因為提前安排好的日程，這次季後賽不能親自參加，但我會在韓國為樂天隊加油的！」
