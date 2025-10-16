中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

統一獅隊在季後挑戰賽取得2：0領先，沒想到竟被樂天桃猿隊連贏3場，慘遭淘汰。獅隊球星陳傑憲受訪時眼眶泛淚，坦言本季壓力很大。

陳傑憲去年11月幫助中華隊在12強棒球賽，擊敗日本隊奪下冠軍，成為家喻戶曉的「台灣隊長」，廣告代言接不完，接著又參加經典賽資格賽，幾乎在沒休息的狀態下進入中職賽季。

獅隊上半季打出競爭力，但陳傑憲5月經歷台語俚語失言風波，爭冠之際答應前往美國芝加哥，為大聯盟白襪隊台灣日開球，當時都有受到部分球迷嚴厲斥責，最終陳傑憲未前往美國，而是留在台灣幫助獅隊奪得上半季冠軍。下半季陳傑憲飽受手腕傷勢困擾，出賽數不多，表現也不如去年，儘管獅隊打進季後賽，最終仍以遺憾收場。

獅隊釋出季後挑戰賽賽後訪問影片，陳傑憲眼眶泛淚哽咽地說，「經過12強之後，我的人生就變得不一樣，我受到很大的關注、很大的輿論，說沒有壓力是騙人的。」

獅隊遭到猿隊大逆轉讓外界相當傻眼，陳傑憲表示，「我其實沒想過事情會變這樣。為了我自己、我的家庭、我的球隊，我勢必要扛住，所以在球季最後一場比賽，現在突然想到，我是覺得還蠻辛苦的。我想跟愛我的球迷說謝謝你，謝謝你們不管我在場上遇到什麼狀況，打不好或受傷，你們依然相信我、陪伴我。」

陳傑憲也談到場外的輿論壓力，「不管我做什麼事情，都會被大家無限放大，也很感謝喜歡我的球迷們，一直站在我這裡，為我發聲、相信我，我真的很謝謝你們。」