中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸
中信兄弟隊將在這個周末與樂天桃猿隊展開台灣大賽爭奪中職總冠軍，然而兄弟主力外野手詹子賢傳出父親過世的不幸消息，他在今天晚間發文感謝父親的養育之恩。
詹子賢今年在一軍出賽76場，敲出8轟、50分打點、打擊率2成79，近期球隊備戰總冠軍賽的練球行程中，詹子賢向球團告假，原因是處理父親的後事。
詹子賢在IG寫道：「爸，謝謝您這一生對兒子的栽培與養育之恩。感謝上天讓我能成為您的孩子，兒子覺得光榮！接下來我會好好打球，照顧好自己、照顧好整個家庭，您也要無牽掛的走。下輩子再來做我的爸爸，兒子會繼續孝順您！無痛。」
中職球員也紛紛留言致哀，「大師兄」林智勝說「節哀，弟弟」，吉力吉撈·鞏冠、申皓瑋、王躍霖等人也都留言表達哀悼之意。
