快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟外野手詹子賢在台灣大賽前傳出父親過世消息。圖／取自詹子賢IG
中信兄弟外野手詹子賢在台灣大賽前傳出父親過世消息。圖／取自詹子賢IG

中信兄弟隊將在這個周末與樂天桃猿隊展開台灣大賽爭奪中職總冠軍，然而兄弟主力外野手詹子賢傳出父親過世的不幸消息，他在今天晚間發文感謝父親的養育之恩。

詹子賢今年在一軍出賽76場，敲出8轟、50分打點、打擊率2成79，近期球隊備戰總冠軍賽的練球行程中，詹子賢向球團告假，原因是處理父親的後事。

詹子賢在IG寫道：「爸，謝謝您這一生對兒子的栽培與養育之恩。感謝上天讓我能成為您的孩子，兒子覺得光榮！接下來我會好好打球，照顧好自己、照顧好整個家庭，您也要無牽掛的走。下輩子再來做我的爸爸，兒子會繼續孝順您！無痛。」

中職球員也紛紛留言致哀，「大師兄」林智勝說「節哀，弟弟」，吉力吉撈·鞏冠、申皓瑋、王躍霖等人也都留言表達哀悼之意。

詹子賢 樂天桃猿 中職

延伸閱讀

中職／詹子賢吐槽岳東華帥完不管弟弟 不敢比李大浩「我比較瘦」

中職／悍將73敗衝破「全本土牛」第一道柵欄 兄弟點亮全年M6

中職／黃韋盛延長11局致勝一擊 兄弟穩住龍頭領先猿1.5場勝差

中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

相關新聞

中職／正式官宣了！林益全等4人列戰力外 統一獅秋訓啟動

統一獅隊在結束季後賽之旅後，今天也公布戰力外名單，今年一度擠進60人名單的林益全遭到釋出，另外還有阮裕智、李嘉祥、楊竣翔...

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

中信兄弟隊將在這個周末與樂天桃猿隊展開台灣大賽爭奪中職總冠軍，然而兄弟主力外野手詹子賢傳出父親過世的不幸消息，他在今天晚...

中職／台灣大賽前2戰完售！中信兄弟有望寫2天、8萬人新紀錄

今年中華職棒台灣大賽將由中信兄弟與樂天桃猿隊爭奪總冠軍，提前搶下門票的兄弟今天全面開放前兩戰大巨蛋場次即宣告完售，代表將...

棒球／推動亞洲大聯盟 辜仲諒18日爭取連任WBSC執行副會長

亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒於2022年上任後，勤走亞洲各會員國，陸續於泰國成立「東南亞棒球發展暨訓練中心」、在中國...

「統一獅回不了台南」球迷不滿 議員批球場修復停滯3個月

台南市立棒球場自7月受災後閒置逾3個月，統一獅隊下半季賽事被迫全數外移，引發球迷不滿。議員今天在議會質詢時指球場修復進度...

中職／味全龍打造「綠色」主場 每年減碳74噸

中華職棒味全龍隊在天母主場設置環保教育站，五年成果顯著。根據球團最新統計，每年例行賽期間球迷在慈濟志工的引導下，協助垃圾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。