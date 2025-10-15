中職／台灣大賽前2戰完售！中信兄弟有望寫2天、8萬人新紀錄

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024年中華職棒總冠軍賽在台北大巨蛋開打，由中信兄弟對上統一7-ELEVEn獅，首戰就以滿場4萬人寫下紀錄。記者許正宏／攝影，資料照
今年中華職棒台灣大賽將由中信兄弟樂天桃猿隊爭奪總冠軍，提前搶下門票的兄弟今天全面開放前兩戰大巨蛋場次即宣告完售，代表將締造前兩場、8萬人進場的紀錄，改寫去年才創下的台灣大賽前兩戰進場人數紀錄。

中信兄弟球團今天發表聲明：「謝謝球迷朋友們的熱烈支持！中信兄弟總冠軍系列戰10/18(六)G1與10/19(日)G2台北大巨蛋主場場次，內外野一般座位觀眾席已在今天傍晚全數販售完畢！兄弟們將持續全力備戰，一起「進化·決勝」拿下年度總冠軍。」

兄弟前兩場在大巨蛋一般門票完售，僅剩部分輪椅席，連續兩場都有機會吸引4萬人票房，去年兄弟同樣在台北大巨蛋的前兩場是40000人、37596人，總人數77596人，打破聯盟總冠軍戰前兩場最多觀眾紀錄，今年有望再創新高。

2024年中華職棒總冠軍賽在台北大巨蛋開打，由中信兄弟對上統一7-ELEVEn獅，首戰就以滿場4萬人寫下紀錄。記者許正宏／攝影，資料照
中信兄弟 樂天桃猿 台灣大賽

