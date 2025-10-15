中職／台灣大賽前2戰完售！中信兄弟有望寫2天、8萬人新紀錄

今年中華職棒台灣大賽將由中信兄弟與樂天桃猿隊爭奪總冠軍，提前搶下門票的兄弟今天全面開放前兩戰大巨蛋場次即宣告完售，代表將締造前兩場、8萬人進場的紀錄，改寫去年才創下的台灣大賽前兩戰進場人數紀錄。

​

中信兄弟球團今天發表聲明：「謝謝球迷朋友們的熱烈支持！中信兄弟總冠軍系列戰10/18(六)G1與10/19(日)G2台北大巨蛋主場場次，內外野一般座位觀眾席已在今天傍晚全數販售完畢！兄弟們將持續全力備戰，一起「進化·決勝」拿下年度總冠軍。」