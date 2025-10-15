中職／台灣大賽前2戰完售！中信兄弟有望寫2天、8萬人新紀錄
今年中華職棒台灣大賽將由中信兄弟與樂天桃猿隊爭奪總冠軍，提前搶下門票的兄弟今天全面開放前兩戰大巨蛋場次即宣告完售，代表將締造前兩場、8萬人進場的紀錄，改寫去年才創下的台灣大賽前兩戰進場人數紀錄。
中信兄弟球團今天發表聲明：「謝謝球迷朋友們的熱烈支持！中信兄弟總冠軍系列戰10/18(六)G1與10/19(日)G2台北大巨蛋主場場次，內外野一般座位觀眾席已在今天傍晚全數販售完畢！兄弟們將持續全力備戰，一起「進化·決勝」拿下年度總冠軍。」
兄弟前兩場在大巨蛋一般門票完售，僅剩部分輪椅席，連續兩場都有機會吸引4萬人票房，去年兄弟同樣在台北大巨蛋的前兩場是40000人、37596人，總人數77596人，打破聯盟總冠軍戰前兩場最多觀眾紀錄，今年有望再創新高。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言