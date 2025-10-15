快訊

「統一獅回不了台南」球迷不滿 議員批球場修復停滯3個月

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀今在議會質詢體育局長陳良乾，痛批台南市立棒球場修復進度緩慢，市府應立即啟動協調，讓統一獅盡速回到台南主場比賽。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀今在議會質詢體育局長陳良乾，痛批台南市立棒球場修復進度緩慢，市府應立即啟動協調，讓統一獅盡速回到台南主場比賽。圖／郭鴻儀提供

台南市立棒球場自7月受災後閒置逾3個月，統一獅隊下半季賽事被迫全數外移，引發球迷不滿。議員今天在議會質詢時指球場修復進度緩慢，市府應立即啟動協調，讓球隊盡速回到台南主場比賽；體育局允主動接洽統一獅球團，全力協助早日恢復比賽。

台南市立棒球場自7月遭受災損，至今已閒置超過三個月，致使在地統一獅球隊下半季所有賽事被迫全部在外地進行，引發地方球迷強烈不滿，市議員郭鴻儀表示，此次災害除屋頂損壞外，球場夜間照明、預座設施及部分鐵件亦受損。目前修復工作陷入停滯，主要爭議聚焦於屋頂與基座結構的修復責任歸屬及經費來源。

「民間建物早已修復完成，球場卻還在原地踏步，這合理嗎？」郭鴻儀痛批市府進度緩慢，並強調統一獅隊為中華職棒最老球隊之一，從未解散，擁有大量忠實球迷。如今球隊被迫四處征戰，無法回到台南主場，令球迷怨聲載道。要求市府與球團、中華職棒及相關單位召開協調會議，明確修復時程並釐清責任歸屬。

郭鴻儀要求市府主動召開協調會議，與統一球團、中華職棒及相關單位共同討論修復方案，明確修復時程，並釐清責任歸屬。屋頂部分雖由球團依契約負責，但結構基座非災損範疇，應由市府自籌預算處理。

「台南是棒球的故鄉，台南棒球場更是近百年歷史的文化資產，應比照波士頓紅襪隊主場進行妥善維護。」市府應正視球場文化價值，積極推動修復與保存，讓球場持續成為城市榮耀的象徵。

郭鴻儀呼籲市府建立完善的任養與租賃制度，要求企業善盡維護責任，避免事後推諉。他表示，市府與球團應儘速召開協調會議，共同面對問題，讓統一獅隊早日重返主場，重燃台南棒球熱情。

體育局指出，場館管理依據契約由統一公司負責，設施損壞亦由其統一修復。風災發生後，局方第一時間即派遣結構技師前往現場勘查，初步發現浪板受損，但也注意到屋頂鋼構早已有鬆脫情形，並非完全因風災造成。

原先僅規畫修復浪板以利比賽儘速恢復，但統一公司表示，希望藉此機會進行全面性結構檢查，確保場館安全無虞。目前統一已委託結構技師進行評估，報告預計近期送交體育局。

體育局強調，將持續督促統一公司加快修復進度，並主動協調各方資源，確保場館安全與比賽順利進行。局長也承諾，將全力協助統一公司完成修復作業，儘速恢復場館正常使用

台南市體育局表示，依促參條例契約，球場修繕由統一公司負責，災後局方已派結構技師前往勘查，初步發現浪板受損及屋頂鋼構鬆脫，部分並非風災造成，統一球團目前已委託結構技師進行全面評估，報告將近期送交體育局，修復計畫將以保障比賽安全為優先。

體育局強調，將持續督促統一加快修復進度，並協調各方資源，確保球場安全與賽事順利回歸。局長陳良乾承諾，全力協助完成修復作業，讓統一獅隊早日回到台南主場，重燃城市棒球熱情。

台南市立棒球場是統一職棒主場，丹娜絲風災受損導致下半球季無法比賽，議員要求督促球場加速修復，球賽早日回歸。圖為風災看台頂棚受損情況，目前已拆除。圖／台南市體育局提供
台南市立棒球場是統一職棒主場，丹娜絲風災受損導致下半球季無法比賽，議員要求督促球場加速修復，球賽早日回歸。圖為風災看台頂棚受損情況，目前已拆除。圖／台南市體育局提供

統一獅 棒球 中華職棒

